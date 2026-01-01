انشر tinyMediaManager بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير وسائط متعدد المنصات لتنظيم الأفلام والبرامج التلفزيونية، وجلب البيانات الوصفية، وتوليد ملفات NFO لمراكز الوسائط.
اختر باقة VPS المناسبة لـ tinyMediaManager
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام tinyMediaManager
tinyMediaManager هو مدير وسائط مستضاف ذاتيًا ينظم مجموعات الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بك عن طريق جلب البيانات الوصفية الغنية، الأعمال الفنية، والتقييمات من TheMovieDB، TheTVDB، و Fanart.tv. يقوم بإعادة تسمية الملفات وفقًا لقوالب قابلة للتكوين، وينشئ ملفات NFO متوافقة مع Kodi، Emby، Jellyfin، Plex، و MediaPortal، ويتعامل مع هياكل الأقراص المتعددة والحلقات المتعددة المعقدة تلقائيًا.
يتم نشره كبيئة سطح مكتب رسومية يمكن الوصول إليها عبر noVNC، ويعمل بالكامل في متصفحك على المنفذ 4000 بدون أي برنامج عميل. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنه يمكن تنظيم مكتبة الوسائط الخاصة بك بالكامل وصيانتها عن بعد، مع تخزين جميع البيانات الوصفية محليًا تحت سيطرتك.
الميزات الرئيسية لـ tinyMediaManager
جلب البيانات التعريفية
يسحب بيانات وصفية غنية، وصورًا فنية، ومقاطع دعائية، وتقييمات من TheMovieDB و TheTVDB و Fanart.tv للأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
توليد ملف NFO
ينشئ ملفات NFO بالتنسيق المتوقع من قبل Kodi و Emby و Jellyfin و Plex و MediaPortal، مما يحافظ على مركز الوسائط الخاص بك متزامنًا دائمًا.
إعادة تسمية الملفات الأوتوماتيكية
يعيد تسمية ملفات الوسائط والمجلدات الخاصة بك ويعيد تنظيمها وفقًا لقوالب قابلة للتكوين بالكامل بناءً على البيانات الوصفية المسترجعة.
دعم العرض التلفزيوني
يكتشف وينظم هياكل متعددة المواسم والحلقات، بما في ذلك الحلقات الخاصة، والحلقات المقسمة، واتفاقيات التسمية البديلة.
سطح مكتب يعمل بالمتصفح
يعمل كبيئة سطح مكتب كاملة يمكن الوصول إليها عبر noVNC في أي متصفح — لا يتطلب عميل VNC أو تثبيتًا محليًا.
لماذا تشغّل tinyMediaManager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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