tinyMediaManager هو مدير وسائط مستضاف ذاتيًا ينظم مجموعات الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بك عن طريق جلب البيانات الوصفية الغنية، الأعمال الفنية، والتقييمات من TheMovieDB، TheTVDB، و Fanart.tv. يقوم بإعادة تسمية الملفات وفقًا لقوالب قابلة للتكوين، وينشئ ملفات NFO متوافقة مع Kodi، Emby، Jellyfin، Plex، و MediaPortal، ويتعامل مع هياكل الأقراص المتعددة والحلقات المتعددة المعقدة تلقائيًا.

يتم نشره كبيئة سطح مكتب رسومية يمكن الوصول إليها عبر noVNC، ويعمل بالكامل في متصفحك على المنفذ 4000 بدون أي برنامج عميل. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنه يمكن تنظيم مكتبة الوسائط الخاصة بك بالكامل وصيانتها عن بعد، مع تخزين جميع البيانات الوصفية محليًا تحت سيطرتك.