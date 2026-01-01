Grist هو جدول بيانات علائقي مفتوح المصدر يجمع بين سهولة استخدام جداول البيانات وقوة قواعد البيانات. تستخدمه الفرق لتنظيم البيانات، وبناء طرق عرض مخصصة، وإنشاء لوحات معلومات، وتصميم تطبيقات تفاعلية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية، مما يجعله بديلاً متعدد الاستخدامات ومستضافًا ذاتيًا لـ Airtable.

بفضل صيغ Python، وعناصر التحكم الدقيقة في الوصول، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وعناصر واجهة المستخدم المخصصة، يمكّن Grist المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء من بناء تطبيقات بيانات متطورة. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق، وRedis للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن للفريق.