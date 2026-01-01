انشر Grist بتثبيت بنقرة واحدة.
هجين جدول بيانات وقاعدة بيانات مفتوح المصدر كبديل لـ Airtable مستضاف ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grist
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grist
Grist هو جدول بيانات علائقي مفتوح المصدر يجمع بين سهولة استخدام جداول البيانات وقوة قواعد البيانات. تستخدمه الفرق لتنظيم البيانات، وبناء طرق عرض مخصصة، وإنشاء لوحات معلومات، وتصميم تطبيقات تفاعلية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية، مما يجعله بديلاً متعدد الاستخدامات ومستضافًا ذاتيًا لـ Airtable.
بفضل صيغ Python، وعناصر التحكم الدقيقة في الوصول، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وعناصر واجهة المستخدم المخصصة، يمكّن Grist المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء من بناء تطبيقات بيانات متطورة. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق، وRedis للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن للفريق.
الميزات الرئيسية لـ Grist
نموذج البيانات العلائقية
اربط الجداول بالمراجع وعمليات البحث مثل قاعدة البيانات مع الحفاظ على تجربة التحرير المألوفة لجدول البيانات.
صيغ بايثون
استخدم بايثون بالكامل لإجراء العمليات الحسابية وتحويلات البيانات بدلاً من لغات صيغ جداول البيانات المحدودة.
طرق عرض مخصصة & تخطيطات
أنشئ طرق عرض البطاقات والمخططات والتقويمات وتخطيطات الأدوات المخصصة لتصور بياناتك والتفاعل معها بأي طريقة.
عناصر التحكم الدقيقة في الوصول
تحديد الصلاحيات على مستوى المستند والجدول والعمود والصف للتحكم الدقيق في تعاون الفريق ورؤية البيانات.
تكامل REST API
يتيح الوصول الكامل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) قراءة وكتابة وأتمتة عمليات البيانات لتحقيق تكامل سلس مع الأدوات الخارجية.
لماذا تشغّل Grist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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