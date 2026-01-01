تثبيت Lidarr بنقرة واحدة.
مدير مجموعة الموسيقى الآلي الذي يراقب ديسكوغرافيات الفنانين وينظم التنزيلات باستخدام بيانات MusicBrainz الوصفية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Lidarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Lidarr
Lidarr هو مدير مكتبة موسيقى آلي مبني على إطار عمل arr المثبت. يتتبع سجلات أعمال الفنانين، ويراقب خلاصات RSS لإصدارات الألبومات الجديدة، ويشغل التنزيلات عبر عميلك المفضل، وينظم كل شيء في مجلدات ذات علامات وهيكل مناسبين — كل ذلك دون تدخل يدوي.
تشغيل Lidarr على خادم VPS يبقيه نشطًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن التقاط الإصدارات الجديدة فور ظهورها حتى عندما تكون أجهزتك المنزلية مطفأة. يتكامل مع qBittorrent وSABnzbd وNZBGet وعملاء التنزيل الآخرين، ويتصل بـ Plex وJellyfin وEmby لتحديث مكتبة خادم الموسيقى الخاص بك بعد كل عملية استحواذ.
الميزات الرئيسية لـ Lidarr
مراقبة الإصدار الأوتوماتيكي
تتبع أي فنان وقم بتنزيل الألبومات الجديدة والأغاني الفردية والألبومات القصيرة (EPs) تلقائيًا بمجرد ظهورها على مفهرساتك المكوّنة.
ترقيات جودة الملف الشخصي
حدد تنسيقات الصوت المفضلة وسيقوم Lidarr تلقائيًا باستبدال الملفات ذات الجودة الأقل بإصدارات FLAC أو ذات معدل بت أعلى عندما تصبح متاحة.
MusicBrainz بيانات تعريفية
أثرِ مكتبتك بأسماء فنانين دقيقة، وصور ألبومات، وتواريخ إصدار، وقوائم مسارات مستقاة من MusicBrainz.
إدماج سيرفر الميديا
قم بتشغيل عمليات مسح مكتبة Plex أو Jellyfin أو Emby تلقائيًا بعد اكتمال التنزيلات، لتظهر الموسيقى الجديدة على الفور.
إدارة الديسكوغرافيا
عرض كتالوجات الفنانين الكاملة، ووضع علامة على الألبومات المطلوبة، وتتبع الإصدارات المفقودة أو التي تحتاج إلى ترقيات جودة من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Lidarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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