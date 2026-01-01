انشر العديد من الملاحظات بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown مفتوح المصدر، يضم مساحات عمل، وبحثًا عن النص الكامل، وتعاونًا متعدد المستخدمين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Many Notes
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Many Notes
Many Notes هو تطبيق لتدوين الملاحظات بصيغة Markdown ذاتي الاستضافة يتيح لك تنظيم أفكارك في خزائن (vaults) — وهي حاويات مرنة تحافظ على الملفات ذات الصلة معًا أو منفصلة، حسب طريقة عملك المفضلة. يتم تخزين الملاحظات في قاعدة بيانات وعلى نظام الملفات، مما يمنحك ملكية كاملة وقابلية نقل لمحتواك دون التقيد بأي تنسيق احتكاري.
بالإضافة إلى تدوين الملاحظات الأساسي، يدعم Many Notes مستخدمين متعددين مع المصادقة، ومشاركة الخزائن (vaults) للتعاون الجماعي، والبث في الوقت الفعلي، والروابط الخلفية (backlinks) والوسوم (tags) لربط الملاحظات ذات الصلة، وبحث نصي كامل وسريع مدعوم من Typesense. تسجيل الدخول عبر OAuth من خلال GitHub و Google و GitLab ومقدمي الخدمات الآخرين يجعل إدارة الوصول مرنة للأفراد والفرق على حد سواء.
الميزات الرئيسية لـ Many Notes
تنظيم الخزانة
قم بتجميع الملاحظات في خزائن منفصلة أو احتفظ بكل شيء في خزانة واحدة — كل خزانة هي دليل محمول يمنحك تحكمًا كاملاً في بنية ملفاتك.
بحث بالنص الكامل
بحث سريع ومتسامح مع الأخطاء الإملائية مدعومًا بواسطة Typesense يتيح لك العثور على أي ملاحظة على الفور عبر جميع خزائنك.
التعاون متعدد المستخدمين
ادعُ المستخدمين المسجلين الآخرين للوصول إلى خزائنك والتعاون في الملاحظات في الوقت الفعلي مع واجهات التحديث المباشر.
دعم تسجيل الدخول عبر OAuth
المصادقة باستخدام GitHub و Google و GitLab و Azure و Slack وموفري OAuth الآخرين لإدارة وصول مرنة وخالية من كلمة المرور.
محرر ماركداون غني
محرر متقدم مع الحفظ التلقائي والقوالب والروابط الخلفية والوسوم وتصدير PDF يحافظ على سير عمل كتابتك دون انقطاع.
تطبيق ويب تقدمي
قم بتثبيت Many Notes كتطبيق ويب تقدمي (PWA) لتجربة شبيهة بالتطبيق الأصلي على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة، بما في ذلك التنقل دون اتصال بالإنترنت.
لماذا تشغّل Many Notes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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