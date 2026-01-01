Many Notes هو تطبيق لتدوين الملاحظات بصيغة Markdown ذاتي الاستضافة يتيح لك تنظيم أفكارك في خزائن (vaults) — وهي حاويات مرنة تحافظ على الملفات ذات الصلة معًا أو منفصلة، حسب طريقة عملك المفضلة. يتم تخزين الملاحظات في قاعدة بيانات وعلى نظام الملفات، مما يمنحك ملكية كاملة وقابلية نقل لمحتواك دون التقيد بأي تنسيق احتكاري.

بالإضافة إلى تدوين الملاحظات الأساسي، يدعم Many Notes مستخدمين متعددين مع المصادقة، ومشاركة الخزائن (vaults) للتعاون الجماعي، والبث في الوقت الفعلي، والروابط الخلفية (backlinks) والوسوم (tags) لربط الملاحظات ذات الصلة، وبحث نصي كامل وسريع مدعوم من Typesense. تسجيل الدخول عبر OAuth من خلال GitHub و Google و GitLab ومقدمي الخدمات الآخرين يجعل إدارة الوصول مرنة للأفراد والفرق على حد سواء.