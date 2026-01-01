نشر NZBGet بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة تنزيل ثنائيات يوزنت فعالة مكتوبة بلغة C++ مع واجهة مستخدم ويب مصقولة ونظام بيئي واسع للأتمتة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NZBGet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NZBGet
NZBGet هو برنامج تنزيل ثنائي عالي الأداء لـ Usenet مكتوب بلغة C++، ومصمم لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وأقل استهلاك لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة. يقوم بتنزيل ملفات NZB من خوادم Usenet، ويصلح المشاركات غير المكتملة باستخدام PAR2، ويفك ضغط أرشيفات RAR، ويسلم الملفات النهائية إلى سكربتات ما بعد المعالجة أو تطبيقات Arr — كل ذلك من واجهة مستخدم ويب سريعة الاستجابة تعمل على أي جهاز تقريباً.
استضافة NZBGet ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل تنزيلاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على شبكة سريعة دون شغل جهاز كمبيوتر منزلي. يتكامل بشكل طبيعي مع Sonarr وRadarr وLidarr وأدوات الأتمتة الأخرى التي تسلم عناوين URL لملفات NZB عبر واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به.
الميزات الرئيسية لـ NZBGet
أفضل إنتاجية في المجال
قاعدة أكواد C++ تشبع اتصالات يوزنت السريعة بأقل عبء على وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، مما يتيح مساحة لخدمات أخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
إصلاح وفك ضغط PAR2
التحقق التلقائي، وإصلاح المشاركات التالفة، واستخراج ملفات RAR/RAR5 بحيث تصل التنزيلات المكتملة إلى مكتبتك جاهزة للاستخدام.
REST API جاهز لـ Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr، وأدوات مشابهة تسلم ملفات NZB مباشرة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) JSON-RPC المدعومة جيدًا.
معالجة لاحقة قوية
تتيح لك سكربتات الربط في كل مرحلة تنزيل تشغيل عمليات مسح مكتبة الوسائط، والإشعارات، وتحويل الترميز، أو أي سير عمل مخصص لكل فئة.
واجهة مستخدم ويب متجاوبة
واجهة متصفح نظيفة مع إدارة قائمة الانتظار، وإحصائيات لكل خادم، ووصول كامل إلى الإعدادات — تعمل بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.
لماذا تشغّل NZBGet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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