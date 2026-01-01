انشر NextChat بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم دردشة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا تدعم OpenAI وClaude وGemini وأكثر من 20 مزودًا من خلال واجهة واحدة مصقولة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NextChat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NextChat
NextChat (المعروف سابقًا باسم ChatGPT-Next-Web) هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر تضم أكثر من 88,000 نجمة على GitHub — وهو عميل الدردشة بالذكاء الاصطناعي ذاتي الاستضافة الأكثر حصولاً على النجوم المتاح. يتصل بـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وعشرات من المزودين الآخرين، مما يتيح لك الدردشة مع أي نموذج لغوي كبير (LLM) من خلال واجهة مستخدم واحدة متسقة دون الحاجة للتبديل بين لوحات التحكم أو الدفع مقابل خدمة تغليف من طرف ثالث.
تضمن استضافة NextChat ذاتيًا خصوصية مفاتيح API الخاصة بك وسجل المحادثات. يمكن قفل الوصول باستخدام رمز مرور، ويتم تخزين جميع بيانات الدردشة في متصفح المستخدم — لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها ولا يوجد احتفاظ بالبيانات على جانب الخادم.
الميزات الرئيسية لـ NextChat
دعم متعدد المزودين
اتصل بـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وAzure OpenAI، و20+ مزودًا آخر من واجهة مستخدم واحدة دون تبديل الأدوات.
مكتبة الموجهات المدمجة
مئات من مطالبات النظام المعدة مسبقًا للكتابة والبرمجة والتحليل والترجمة — أو أنشئ واحفظ قوالبك المخصصة.
حماية رمز الوصول
تقييد من يمكنه استخدام مثيلك باستخدام رمز مرور، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به لمفاتيح API الخاصة بك عند النشر علنًا.
لا يتطلب قاعدة بيانات
يتم تخزين جميع المحادثات في متصفح المستخدم — يبقى الخادم عديم الحالة، مما يجعل النشر والصيانة في حدهما الأدنى.
تصيير الماركداون والكود
تظهر الاستجابات بدعم كامل للغة Markdown بما في ذلك كتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، والجداول، وصيغ LaTeX الرياضية، و HTML المضمنة.
دعم إضافة MCP
تمكين بروتوكول سياق النموذج (MCP) لتوسيع المساعد باستخدام أدوات خارجية والوصول إلى الملفات والتكاملات المخصصة.
لماذا تشغّل NextChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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