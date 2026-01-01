NextChat (المعروف سابقًا باسم ChatGPT-Next-Web) هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر تضم أكثر من 88,000 نجمة على GitHub — وهو عميل الدردشة بالذكاء الاصطناعي ذاتي الاستضافة الأكثر حصولاً على النجوم المتاح. يتصل بـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وعشرات من المزودين الآخرين، مما يتيح لك الدردشة مع أي نموذج لغوي كبير (LLM) من خلال واجهة مستخدم واحدة متسقة دون الحاجة للتبديل بين لوحات التحكم أو الدفع مقابل خدمة تغليف من طرف ثالث.

تضمن استضافة NextChat ذاتيًا خصوصية مفاتيح API الخاصة بك وسجل المحادثات. يمكن قفل الوصول باستخدام رمز مرور، ويتم تخزين جميع بيانات الدردشة في متصفح المستخدم — لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها ولا يوجد احتفاظ بالبيانات على جانب الخادم.