انشر SillyTavern بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة أمامية لـ LLM للمستخدمين المتقدمين توحد العشرات من واجهات الذكاء الاصطناعي الخلفية للنصوص والصور والصوت في واجهة دردشة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SillyTavern
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SillyTavern
SillyTavern هي واجهة محلية مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين المتقدمين الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر كل واجهة خلفية رئيسية تقريبًا لنموذج اللغة الكبير (LLM)، بما في ذلك OpenAI، وAnthropic Claude، وOpenRouter، وKoboldAI، وMistral، وNovelAI، والنماذج المستضافة محليًا. على عكس تطبيقات الدردشة الخاصة بالبائعين، تركز على المحادثات الموجهة بالشخصيات، ولعب الأدوار الطويل، والكتابة الإبداعية، مع تحكم عميق في المطالبات، ومعلمات أخذ العينات، ومعالجة السياق.
تتيح لك استضافة SillyTavern ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية كل سجل دردشة، وبطاقة شخصية، وكتاب معرفة (lorebook) لحسابك، كما تتيح لك تبديل المزودين بحرية، وتزيل قيود المحادثة وفلاتر المحتوى التي تفرضها البدائل المستضافة. تظل مفاتيح API للنماذج الخارجية على خادمك بدلاً من لصقها في واجهة مستخدم تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ SillyTavern
دعم الواجهات الخلفية المتعددة
قم بتوصيل OpenAI و Claude و OpenRouter و KoboldAI و Mistral و NovelAI وخوادم النماذج المحلية من خلال واجهة واحدة دون الحاجة إلى التعامل مع عملاء منفصلين لكل مزود.
بطاقات الشخصيات
استورد، حرر، وشارك بطاقات الشخصيات المضمنة بصيغة PNG، مع شخصياتها، وحوارات نموذجية، وسمات شخصية تضمن استجابات متسقة داخل الشخصية.
محادثات جماعية
إجراء محادثات مع شخصيات ذكاء اصطناعي متعددة في مسار واحد، مع ترتيب أدوار قابل للتكوين وإعدادات توليد خاصة بكل شخصية للسرديات المتفرعة.
معلومات العالم وكتب التراث
قم بحقن المعلومات الخلفية، وتفاصيل الموقع، والحقائق المتكررة في الموجه فقط عندما تظهر الكلمات الرئيسية ذات الصلة، مما يحافظ على كفاءة نوافذ السياق في القصص الطويلة.
النظام البيئي للإضافات
دمج توليد الصور عبر ستيبل ديفيوجن أو كومفي يو آي، وأصوات تحويل النص إلى كلام، والتلخيص، وتخزين المتجهات، وعشرات من إضافات المجتمع.
تحكم كامل في الموجه
تحرير مطالبات النظام، وقوالب التعليمات، ومعلمات العينة، وتنسيق السياق مباشرةً، مما يمنح المستخدمين المتقدمين نفس التحكم الذي سيحصلون عليه من واجهة برمجة تطبيقات خام.
لماذا تشغّل SillyTavern على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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