SillyTavern هي واجهة محلية مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين المتقدمين الدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر كل واجهة خلفية رئيسية تقريبًا لنموذج اللغة الكبير (LLM)، بما في ذلك OpenAI، وAnthropic Claude، وOpenRouter، وKoboldAI، وMistral، وNovelAI، والنماذج المستضافة محليًا. على عكس تطبيقات الدردشة الخاصة بالبائعين، تركز على المحادثات الموجهة بالشخصيات، ولعب الأدوار الطويل، والكتابة الإبداعية، مع تحكم عميق في المطالبات، ومعلمات أخذ العينات، ومعالجة السياق.

تتيح لك استضافة SillyTavern ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية كل سجل دردشة، وبطاقة شخصية، وكتاب معرفة (lorebook) لحسابك، كما تتيح لك تبديل المزودين بحرية، وتزيل قيود المحادثة وفلاتر المحتوى التي تفرضها البدائل المستضافة. تظل مفاتيح API للنماذج الخارجية على خادمك بدلاً من لصقها في واجهة مستخدم تابعة لجهة خارجية.