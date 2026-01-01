انشر Jellyswarrm بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل عكسي مفتوح المصدر يدمج عدة خوادم Jellyfin في مكتبة وسائط موحدة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jellyswarrm
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jellyswarrm
Jellyswarrm هو وكيل تجميع مفتوح المصدر يجمع عدة خوادم Jellyfin خلف نقطة نهاية واحدة، ويقدم المكتبات والمستخدمين والتشغيل كما لو كانت قادمة من خادم واحد. تم تصميمه للأسر ومجموعات الأصدقاء الذين تعيش أفلامهم وعروضهم وموسيقاهم على أجهزة أو شبكات منفصلة ولكنهم يريدون مكانًا واحدًا لتصفح وتشغيل كل شيء.
نظرًا لأنه يتحدث واجهة برمجة تطبيقات Jellyfin (API) بشكل أصلي، فإن عملاء الجوال والتلفزيون والكمبيوتر المكتبي الحاليين يستمرون في العمل دون إعادة تهيئة. استضافة Jellyswarrm ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك نقطة دخول عامة مستقرة تربط بين مثيلات Jellyfin البعيدة دون الحاجة إلى شبكات افتراضية خاصة (VPNs) أو عمليات تثبيت SMB، بينما لا يزال تحويل الترميز يحدث على الخادم الأصلي الذي يمتلك الوسائط.
الميزات الرئيسية لـ Jellyswarrm
عرض المكتبة الموحد
تصفح الأفلام والمسلسلات والموسيقى من كل خادم Jellyfin متصل ضمن شبكة مكتبة واحدة مع صفوف مدمجة لـ "التالي" و "المضاف مؤخرًا".
تشغيل مباشر من المنبع
يتم تقديم التدفقات مباشرة من خادم Jellyfin المصدر، لذا تبقى عملية تحويل الترميز وعرض النطاق الترددي على الجهاز الذي يمتلك الوسائط.
متوافق مع Jellyfin API
يظهر للعملاء كخادم Jellyfin عادي، لذلك تستمر التطبيقات الحالية على Android و iOS و Roku و Fire TV و Apple TV في العمل دون تغييرات.
تعيين المستخدم عبر الخوادم
ربط الحسابات عبر خوادم المنبع المتعددة بحيث يقوم كل مشاهد بتسجيل الدخول مرة واحدة ويرى المكتبات التي لديه صلاحية الوصول إليها في كل مكان.
اتحاد الخوادم
مزامنة المستخدم التلقائية عبر مثيلات Jellyfin المتصلة تحافظ على توافق بيانات الاعتماد والوصول دون الحاجة إلى إدارة يدوية للحسابات.
لوحة تحكم المستخدم الشخصية
صفحة المستخدم المضمنة تتيح للمشاهدين إدارة بيانات اعتمادهم المصدرية والمكتبات المتصلة من واجهة ويب واحدة.
لماذا تشغّل Jellyswarrm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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