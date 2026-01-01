Jellyswarrm هو وكيل تجميع مفتوح المصدر يجمع عدة خوادم Jellyfin خلف نقطة نهاية واحدة، ويقدم المكتبات والمستخدمين والتشغيل كما لو كانت قادمة من خادم واحد. تم تصميمه للأسر ومجموعات الأصدقاء الذين تعيش أفلامهم وعروضهم وموسيقاهم على أجهزة أو شبكات منفصلة ولكنهم يريدون مكانًا واحدًا لتصفح وتشغيل كل شيء.

نظرًا لأنه يتحدث واجهة برمجة تطبيقات Jellyfin (API) بشكل أصلي، فإن عملاء الجوال والتلفزيون والكمبيوتر المكتبي الحاليين يستمرون في العمل دون إعادة تهيئة. استضافة Jellyswarrm ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك نقطة دخول عامة مستقرة تربط بين مثيلات Jellyfin البعيدة دون الحاجة إلى شبكات افتراضية خاصة (VPNs) أو عمليات تثبيت SMB، بينما لا يزال تحويل الترميز يحدث على الخادم الأصلي الذي يمتلك الوسائط.