انشر Miniflux بتثبيت بنقرة واحدة.
قارئ RSS بسيط ومفتوح المصدر، مبني بلغة Go لتصفح الخلاصات بسرعة وبدون تشتيت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Miniflux
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Miniflux
Miniflux هو قارئ خلاصات RSS بسيط ومحدد الميزات، مصمم حول مبدأ واحد: يتيح لك التركيز على القراءة دون تشتيت. مبني بلغة Go ومدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL، يتعامل مع خلاصات RSS و Atom و RDF و JSON من خلال واجهة نظيفة تعتمد على لوحة المفاتيح، بدون أي تضخم أو تعقيد غير ضروري. مع أكثر من 7,000 نجمة على GitHub، اكتسب قاعدة جماهيرية وفية بين المطورين والمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يريدون السرعة بدون فوضى.
الاستضافة الذاتية لـ Miniflux تحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات القراءة خاصة تمامًا. لا توجد أدوات تتبع تابعة لجهات خارجية، ولا تحليل سلوكي، ولا خدمة يمكن إغلاقها أو حجبها بالدفع. أنت تملك خلاصاتك ومقالاتك وتاريخ قراءتك.
الميزات الرئيسية لـ Miniflux
استخراج النص الكامل
يجلب المقالات الكاملة من الخلاصات التي تنشر الملخصات فقط، بحيث يمكنك دائمًا قراءة المحتوى الكامل دون مغادرة الواجهة.
التصفح بلوحة المفاتيح
اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة تتيح لك التنقل عبر الموجزات، ووضع علامة على المقالات كمقروءة، وفتح الروابط دون لمس الفأرة.
تكاملات القراءة لاحقًا
يرسل المقالات إلى Pocket و Wallabag و Instapaper و Pinboard بإجراء واحد للقراءة دون اتصال بالإنترنت لاحقًا.
واجهة برمجة تطبيقات العميل لجهة خارجية
واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع Fever و Google Reader تتيح لتطبيقات الجوال الشهيرة مثل Reeder و NetNewsWire الاتصال بنسختك المستضافة ذاتيًا.
دعم متعدد المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قائمة موجز مستقلة خاصة به، وحالة قراءة، وإعدادات على مثيل خادم مشترك واحد.
لماذا تشغّل Miniflux على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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