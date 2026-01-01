Miniflux هو قارئ خلاصات RSS بسيط ومحدد الميزات، مصمم حول مبدأ واحد: يتيح لك التركيز على القراءة دون تشتيت. مبني بلغة Go ومدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL، يتعامل مع خلاصات RSS و Atom و RDF و JSON من خلال واجهة نظيفة تعتمد على لوحة المفاتيح، بدون أي تضخم أو تعقيد غير ضروري. مع أكثر من 7,000 نجمة على GitHub، اكتسب قاعدة جماهيرية وفية بين المطورين والمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يريدون السرعة بدون فوضى.

الاستضافة الذاتية لـ Miniflux تحافظ على قائمة اشتراكاتك وعادات القراءة خاصة تمامًا. لا توجد أدوات تتبع تابعة لجهات خارجية، ولا تحليل سلوكي، ولا خدمة يمكن إغلاقها أو حجبها بالدفع. أنت تملك خلاصاتك ومقالاتك وتاريخ قراءتك.