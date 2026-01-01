انشر LibreBooking بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام جدولة وحجز الموارد مفتوح المصدر للغرف والمعدات والأصول التنظيمية المشتركة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LibreBooking
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LibreBooking
LibreBooking هو نسخة مطورة وموجهة من المجتمع لـ Booked Scheduler يحول أي متصفح ويب إلى مكتب حجز ذاتي الخدمة للغرف، المركبات، معدات المختبرات، المرافق الرياضية، أو أي مورد مشترك آخر. تتيح عروض التوفر بنمط التقويم، والحجوزات المتكررة، وسير عمل الموافقات، والحصص للمؤسسات استبدال جداول البيانات وصناديق البريد المشتركة بنظام حجز منظم.
تتيح استضافة LibreBooking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الحجز وتفاصيل الاتصال بالأعضاء وسجل الاستخدام تحت سيطرتك بالكامل، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على تقويمات SaaS التابعة لجهات خارجية. تحتفظ قاعدة بيانات MariaDB المرفقة بكل تعريف للحجز والمجموعة والملحق عبر عمليات إعادة التشغيل.
الميزات الرئيسية لـ LibreBooking
حجوزات الموارد
احجز الغرف والمعدات والأصول المشتركة من خلال طرق عرض تشبه التقويم مع تخطيطات اليوم والأسبوع والشهر.
حجوزات متكررة
جدولة الحجوزات المتكررة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا مع اكتشاف التعارضات وضوابط تاريخ الانتهاء.
سير عمل الموافقات
تتطلب موافقة مسؤولي الموارد على الحجوزات قبل سريانها، مع إشعارات بالبريد الإلكتروني في كل خطوة.
المجموعات والأذونات
تعيين المستخدمين إلى مجموعات، ومنح الوصول لكل مورد، وفرض حصص الحجز للحفاظ على توزيع عادل للأصول عالية الطلب.
الملحقات والإضافات
أرفق الملحقات ذات الكمية المحدودة مثل أجهزة العرض أو الميكروفونات بالحجوزات لتبقى المخزونات متزامنة.
REST API و تقارير
تكامل مع الأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة تطبيقات REST واسحب تقارير الاستخدام لتوجيه تخطيط السعة.
لماذا تشغّل LibreBooking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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