LibreBooking هو نسخة مطورة وموجهة من المجتمع لـ Booked Scheduler يحول أي متصفح ويب إلى مكتب حجز ذاتي الخدمة للغرف، المركبات، معدات المختبرات، المرافق الرياضية، أو أي مورد مشترك آخر. تتيح عروض التوفر بنمط التقويم، والحجوزات المتكررة، وسير عمل الموافقات، والحصص للمؤسسات استبدال جداول البيانات وصناديق البريد المشتركة بنظام حجز منظم.

تتيح استضافة LibreBooking ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الحجز وتفاصيل الاتصال بالأعضاء وسجل الاستخدام تحت سيطرتك بالكامل، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على تقويمات SaaS التابعة لجهات خارجية. تحتفظ قاعدة بيانات MariaDB المرفقة بكل تعريف للحجز والمجموعة والملحق عبر عمليات إعادة التشغيل.