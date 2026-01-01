نوتيفيار هو عميل مستضاف ذاتيًا لخدمة Notifiarr.com، مما يتيح تكاملاً عميقًا بين حزمة أتمتة الوسائط الخاصة بك — بما في ذلك Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Plex — ونظام إشعارات مركزي. يعمل كجسر بين خدماتك المحلية و Notifiarr.com، حيث ينقل الأحداث، ويشغل سير العمل المخصص، ويسلم تنبيهات في الوقت الفعلي إلى Discord و Slack ومنصات أخرى.

من خلال تشغيل عميل Notifiarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، تحتفظ بالتحكم الكامل في عمليات دمج حزمة الوسائط الخاصة بك دون تعريض الخدمات الفردية للإنترنت. يمكنك تهيئة كل شيء من خلال واجهة ويب نظيفة، ومراقبة صحة النظام، وتوجيه الإشعارات بالضبط إلى حيث تحتاجها.