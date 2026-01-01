انشر Notifiarr بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل موحد لـ Notifiarr.com يربط مكدس الوسائط الخاص بك بسير عمل قوي للإشعارات والأتمتة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Notifiarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Notifiarr
نوتيفيار هو عميل مستضاف ذاتيًا لخدمة Notifiarr.com، مما يتيح تكاملاً عميقًا بين حزمة أتمتة الوسائط الخاصة بك — بما في ذلك Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Plex — ونظام إشعارات مركزي. يعمل كجسر بين خدماتك المحلية و Notifiarr.com، حيث ينقل الأحداث، ويشغل سير العمل المخصص، ويسلم تنبيهات في الوقت الفعلي إلى Discord و Slack ومنصات أخرى.
من خلال تشغيل عميل Notifiarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، تحتفظ بالتحكم الكامل في عمليات دمج حزمة الوسائط الخاصة بك دون تعريض الخدمات الفردية للإنترنت. يمكنك تهيئة كل شيء من خلال واجهة ويب نظيفة، ومراقبة صحة النظام، وتوجيه الإشعارات بالضبط إلى حيث تحتاجها.
الميزات الرئيسية لـ Notifiarr
تكامل تطبيق ستار
قم بتوصيل Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr والمزيد لتمرير أحداث الوسائط وتشغيل الإشعارات المخصصة تلقائيًا.
Discord إشعارات
إرسال إشعارات غنية وقابلة للتخصيص إلى قنوات ديسكورد مع أعمال فنية للوسائط، وبيانات وصفية، وأزرار إجراءات.
مراقبة صحة النظام
راقب مساحة القرص، ووحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، وصحة محرك الأقراص من لوحة معلومات واحدة مع تنبيهات آلية.
دعم Plex و Tautulli
تلقي تحديثات ما يتم تشغيله الآن، وأحداث التشغيل، وإشعارات نشاط المستخدم مباشرة من خادم وسائط Plex الخاص بك.
تنبيهات متعددة المنصات
توجيه الإشعارات إلى Slack و Telegram والبريد الإلكتروني ومنصات أخرى جنبًا إلى جنب مع Discord لتسليم مرن.
لماذا تشغّل Notifiarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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