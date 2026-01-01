انشر YOURLS بنقرة واحدة.
مختصر عناوين URL لـ PHP خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مع تحليلات النقرات، وأكثر من 300 إضافة، وواجهة برمجة تطبيقات REST.
اختر باقة VPS المناسبة لـ YOURLS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام YOURLS
YOURLS (مختصر الروابط الخاص بك) هو تطبيق PHP صغير ومستقل يتيح لك تشغيل خدمة اختصار الروابط الخاصة بك على نطاقك الخاص. على عكس الخدمات التجارية، يحتفظ YOURLS بجميع بيانات النقرات وإدارة الروابط بالكامل تحت سيطرتك — لا توجد قيود على المعدل، ولا رسوم اشتراك، ولا تتبع لجمهورك من طرف ثالث.
بالإضافة إلى الاختصار الأساسي، يتضمن YOURLS تتبع النقرات المدمج، وتحليلات الإحالة، وواجهة برمجة تطبيقات REST لإدارة الروابط برمجياً. لقد بنى مجتمع نشط أكثر من 300 إضافة (plugin) تغطي كل شيء من إنشاء رموز QR إلى عمليات إعادة التوجيه الجغرافية، مما يجعل YOURLS أحد أكثر مختصرات الروابط ذاتية الاستضافة قابلية للتوسيع المتاحة.
الميزات الرئيسية لـ YOURLS
تحليلات النقرات
تتبع إجمالي النقرات والمصادر المحيلة وإحصائيات كل رابط حتى تعرف بالضبط كيف يعمل كل رابط URL مختصر بمرور الوقت.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
أكثر من 300 إضافة مجتمعية توسع YOURLS بميزات مثل رموز QR، وعمليات إعادة التوجيه حسب الموقع الجغرافي، ومعاينات الروابط، والمزيد — دون الحاجة إلى تطوير مخصص.
REST API
إنشاء وتوسيع واسترداد إحصائيات الروابط برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات مدمجة، مما يجعل YOURLS سهل الدمج في التطبيقات وسير عمل الأتمتة.
كلمات مفتاحية مخصصة
قم بتعيين عناوين URL مخصصة لا تُنسى لأي رابط بدلاً من الأحرف العشوائية، مما يمنحك عناوين URL ذات علامة تجارية مثل
yourdomain.com/launch.
وضع عام أو خاص
قم بتشغيل YOURLS كأداة خاصة لفريقك أو افتحه للعامة — التحكم في الوصول هو مفتاح تبديل واحد في الإعدادات.
دعم البوكليت
ثبّت الأداة المرجعية (bookmarklet) بنقرة واحدة في أي متصفح لتقصير عنوان URL للصفحة الحالية دون مغادرة سير عملك.
لماذا تشغّل YOURLS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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