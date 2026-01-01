خصم يصل إلى 69% على OpenSearch

انشر OpenSearch بتثبيت بنقرة واحدة.

محرك بحث وتحليلات مرخص بترخيص Apache 2.0 مع OpenSearch Dashboards لتصور البيانات وتحليل السجلات.

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انشر OpenSearch بتثبيت بنقرة واحدة.

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MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenSearch

OpenSearch هو مجموعة بحث وتحليلات مفتوحة المصدر ومدفوعة بالمجتمع، متفرعة من Elasticsearch 7.10.2 للحفاظ على بديل مفتوح حقًا بموجب ترخيص Apache 2.0. يوفر البحث النصي الكامل، وتحليل بيانات السجلات والأحداث، ومراقبة أداء التطبيقات، وتحليلات الأمان من خلال بنية موزعة وقابلة للتوسع — كل ذلك بدون قيود ترخيص احتكارية.

يقوم هذا القالب بنشر كل من OpenSearch و OpenSearch Dashboards مع تمكين المصادقة، مما يمنحك منصة بحث كاملة من اليوم الأول. الاستضافة الذاتية تعني أن جميع البيانات المفهرسة واستعلامات البحث تبقى على البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر ضروري للمؤسسات التي لديها متطلبات إقامة البيانات أو تتعامل مع معلومات حساسة. ملاحظة: يتطلب 4 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويستغرق 2-5 دقائق للتشغيل الأولي.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ OpenSearch

البحث بالنص الكامل

DSL استعلام متقدمة مع تسجيل مدى الصلة، والتنقل متعدد الأوجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لنتائج بحث سريعة ودقيقة.

لوحات معلومات OpenSearch

تتيح لك طبقة التصور المضمنة إنشاء لوحات معلومات تفاعلية وتشغيل الاستعلامات واستكشاف البيانات دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

تحليلات السجلات

استوعب وحلل سجلات التطبيقات والبنية التحتية في الوقت الفعلي لاكتشاف الحالات الشاذة واستكشاف أخطاء الحوادث وإصلاحها بشكل أسرع.

ترخيص أباتشي 2.0

لا توجد قيود تجارية أو تغييرات مفاجئة في الترخيص — استخدم، عدّل، ووزّع OpenSearch بحرية.

الكشف عن الشذوذ

يساعد الكشف عن الشذوذ المدعوم بالتعلم الآلي المدمج والتنبيهات القابلة للتكوين في اكتشاف المشكلات قبل أن يبلغ عنها المستخدمون.

لماذا تشغّل OpenSearch على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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