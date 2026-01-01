OpenSearch هو مجموعة بحث وتحليلات مفتوحة المصدر ومدفوعة بالمجتمع، متفرعة من Elasticsearch 7.10.2 للحفاظ على بديل مفتوح حقًا بموجب ترخيص Apache 2.0. يوفر البحث النصي الكامل، وتحليل بيانات السجلات والأحداث، ومراقبة أداء التطبيقات، وتحليلات الأمان من خلال بنية موزعة وقابلة للتوسع — كل ذلك بدون قيود ترخيص احتكارية.

يقوم هذا القالب بنشر كل من OpenSearch و OpenSearch Dashboards مع تمكين المصادقة، مما يمنحك منصة بحث كاملة من اليوم الأول. الاستضافة الذاتية تعني أن جميع البيانات المفهرسة واستعلامات البحث تبقى على البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر ضروري للمؤسسات التي لديها متطلبات إقامة البيانات أو تتعامل مع معلومات حساسة. ملاحظة: يتطلب 4 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويستغرق 2-5 دقائق للتشغيل الأولي.