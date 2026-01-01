انشر OpenSearch بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك بحث وتحليلات مرخص بترخيص Apache 2.0 مع OpenSearch Dashboards لتصور البيانات وتحليل السجلات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenSearch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenSearch
OpenSearch هو مجموعة بحث وتحليلات مفتوحة المصدر ومدفوعة بالمجتمع، متفرعة من Elasticsearch 7.10.2 للحفاظ على بديل مفتوح حقًا بموجب ترخيص Apache 2.0. يوفر البحث النصي الكامل، وتحليل بيانات السجلات والأحداث، ومراقبة أداء التطبيقات، وتحليلات الأمان من خلال بنية موزعة وقابلة للتوسع — كل ذلك بدون قيود ترخيص احتكارية.
يقوم هذا القالب بنشر كل من OpenSearch و OpenSearch Dashboards مع تمكين المصادقة، مما يمنحك منصة بحث كاملة من اليوم الأول. الاستضافة الذاتية تعني أن جميع البيانات المفهرسة واستعلامات البحث تبقى على البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر ضروري للمؤسسات التي لديها متطلبات إقامة البيانات أو تتعامل مع معلومات حساسة. ملاحظة: يتطلب 4 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويستغرق 2-5 دقائق للتشغيل الأولي.
الميزات الرئيسية لـ OpenSearch
البحث بالنص الكامل
DSL استعلام متقدمة مع تسجيل مدى الصلة، والتنقل متعدد الأوجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لنتائج بحث سريعة ودقيقة.
لوحات معلومات OpenSearch
تتيح لك طبقة التصور المضمنة إنشاء لوحات معلومات تفاعلية وتشغيل الاستعلامات واستكشاف البيانات دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
تحليلات السجلات
استوعب وحلل سجلات التطبيقات والبنية التحتية في الوقت الفعلي لاكتشاف الحالات الشاذة واستكشاف أخطاء الحوادث وإصلاحها بشكل أسرع.
ترخيص أباتشي 2.0
لا توجد قيود تجارية أو تغييرات مفاجئة في الترخيص — استخدم، عدّل، ووزّع OpenSearch بحرية.
الكشف عن الشذوذ
يساعد الكشف عن الشذوذ المدعوم بالتعلم الآلي المدمج والتنبيهات القابلة للتكوين في اكتشاف المشكلات قبل أن يبلغ عنها المستخدمون.
لماذا تشغّل OpenSearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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