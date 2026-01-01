Checkcle هي منصة مراقبة متكاملة تمنح فرق DevOps ومديري الأنظمة رؤية موحدة على المواقع الإلكترونية، واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، الخوادم، وشهادات SSL من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تراقب نقاط نهاية HTTP، TCP، DNS، وping جنبًا إلى جنب مع مقاييس خوادم Linux وWindows — وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة العشوائية (RAM)، القرص، والشبكة — كل ذلك في الوقت الفعلي.

على عكس أدوات مراقبة SaaS التي تفرض رسومًا لكل مراقب أو لكل مستخدم، فإن استضافة Checkcle ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من أجهزة المراقبة، وملكية كاملة للبيانات، وبدون رسوم متكررة. صفحات الحالة العامة والتنبيه متعدد القنوات عبر Telegram، Slack، Discord، البريد الإلكتروني، وMatrix تبقي فريقك والمستخدمين على اطلاع عند وقوع الحوادث.