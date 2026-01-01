انشر Checkcle بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة في الوقت الفعلي مفتوحة المصدر لوقت التشغيل، والبنية التحتية، وتتبع شهادات SSL مع صفحات حالة عامة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Checkcle
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkcle
Checkcle هي منصة مراقبة متكاملة تمنح فرق DevOps ومديري الأنظمة رؤية موحدة على المواقع الإلكترونية، واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، الخوادم، وشهادات SSL من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تراقب نقاط نهاية HTTP، TCP، DNS، وping جنبًا إلى جنب مع مقاييس خوادم Linux وWindows — وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة العشوائية (RAM)، القرص، والشبكة — كل ذلك في الوقت الفعلي.
على عكس أدوات مراقبة SaaS التي تفرض رسومًا لكل مراقب أو لكل مستخدم، فإن استضافة Checkcle ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من أجهزة المراقبة، وملكية كاملة للبيانات، وبدون رسوم متكررة. صفحات الحالة العامة والتنبيه متعدد القنوات عبر Telegram، Slack، Discord، البريد الإلكتروني، وMatrix تبقي فريقك والمستخدمين على اطلاع عند وقوع الحوادث.
الميزات الرئيسية لـ Checkcle
مراقبة التوفر
راقب نقاط نهاية HTTP وTCP وDNS وping بفواصل زمنية قابلة للتكوين، وتتبع وقت الاستجابة، وتنبيهات فورية عند التوقف.
مقاييس البنية التحتية للخادم
تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) والقرص والشبكة على خوادم Linux و Windows عبر تثبيت وكيل خفيف الوزن بسطر واحد.
SSL وتتبع النطاق
راقب انتهاء صلاحية شهادة SSL وحالة النطاق لمنع الانقطاعات غير المتوقعة الناتجة عن الشهادات منتهية الصلاحية أو غير الصحيحة التكوين.
صفحات الحالة العامة
شارك حالة التشغيل المباشرة مع المستخدمين وأصحاب المصلحة من خلال صفحات الحالة القابلة للتخصيص والموجهة للجمهور.
تنبيه متعدد القنوات
أرسل إشعارات الحوادث إلى تيليجرام، سلاك، ديسكورد، البريد الإلكتروني، وماتريكس باستخدام قوالب تنبيه قابلة للتخصيص.
لماذا تشغّل Checkcle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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