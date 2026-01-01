نشر Yarn بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تدوين مصغر لا مركزية مستضافة ذاتيًا، مبنية على صيغة twtxt، بدون إعلانات أو تتبع أو احتكار المورد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Yarn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yarn
Yarn هي منصة وسائط اجتماعية لا مركزية ومستضافة ذاتيًا تجمع بين التدوين المصغر على غرار تويتر وتنسيق موجز twtxt المفتوح. كل "بود" (pod) هو مثيل مستقل يتحد مع "بودات" Yarn الأخرى وأي موجز twtxt على الويب المفتوح، بحيث يتابع المستخدمون الأشخاص عبر الخوادم دون الاعتماد على مزود واحد. لا يجمع البرنامج أي معلومات شخصية، ولا يعرض إعلانات، ولا يشحن تحليلات — فالمحتوى ورسوم بيانية المتابعين تعود بالكامل لمشغل الـ "بود".
تشغيل "بود" Yarn الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على المحادثات والوسائط والهوية تحت نطاقك الخاص. خادم yarnd المبني على Go خفيف الوزن، ويحتفظ بكل شيء في قاعدة بيانات مدمجة واحدة، ويدعم "بودات" المستخدم الواحد والمتعدد مع تحميلات الوسائط والمحادثات المتسلسلة وموجزات RSS/Atom الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ Yarn
خلاصات twtxt اللامركزية
كل حساب ينشر موجز twtxt محمول يمكن لأي بود Yarn أو عميل متوافق متابعته — لا توجد خوادم مركزية أو بروتوكولات احتكارية.
الخصوصية حسب التصميم
لا تحليلات، لا إعلانات، ولا تتبع من طرف ثالث — يجمع yarnd فقط ما هو مطلوب لتشغيل البود نفسه.
محادثات متسلسلة
تسمح سلاسل الردود والإشارات والمواضيع للمناقشات بالبقاء مقروءة عبر المجموعات دون الاعتماد على جداول زمنية مركزية.
دعم الوسائط المدمج
حمّل الصور والصوت والفيديو مباشرة إلى الـ pod الخاص بك مع تحويل ترميز ffmpeg الاختياري للتشغيل المباشر.
حجيرات فردية أو متعددة المستخدمين
قم بتشغيل بود شخصي لنفسك أو افتح التسجيلات لاستضافة مجتمع — نفس الملف الثنائي يتعامل مع كلا نموذجي النشر.
ثنائي Go خفيف الوزن
يعمل خادم yarnd كملف ثنائي مجمع واحد مع قاعدة بيانات bitcask مدمجة، مما يحافظ على انخفاض استخدام الموارد في خطط VPS الصغيرة.
لماذا تشغّل Yarn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."