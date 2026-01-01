Yarn هي منصة وسائط اجتماعية لا مركزية ومستضافة ذاتيًا تجمع بين التدوين المصغر على غرار تويتر وتنسيق موجز twtxt المفتوح. كل "بود" (pod) هو مثيل مستقل يتحد مع "بودات" Yarn الأخرى وأي موجز twtxt على الويب المفتوح، بحيث يتابع المستخدمون الأشخاص عبر الخوادم دون الاعتماد على مزود واحد. لا يجمع البرنامج أي معلومات شخصية، ولا يعرض إعلانات، ولا يشحن تحليلات — فالمحتوى ورسوم بيانية المتابعين تعود بالكامل لمشغل الـ "بود".

تشغيل "بود" Yarn الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على المحادثات والوسائط والهوية تحت نطاقك الخاص. خادم yarnd المبني على Go خفيف الوزن، ويحتفظ بكل شيء في قاعدة بيانات مدمجة واحدة، ويدعم "بودات" المستخدم الواحد والمتعدد مع تحميلات الوسائط والمحادثات المتسلسلة وموجزات RSS/Atom الكاملة.