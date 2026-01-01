انشر Spliit بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق مجاني ومفتوح المصدر لتقسيم المصاريف للمجموعات — تتبع التكاليف المشتركة وتسوية الحسابات بدون اشتراكات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Spliit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Spliit
Spliit هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Splitwise يتيح لمجموعات الأصدقاء أو رفقاء السكن أو المسافرين تتبع النفقات المشتركة وحساب من يدين لمن. أنشئ مجموعة، أضف النفقات فور حدوثها، ويقوم Spliit بحساب الأرصدة تلقائيًا — لا يلزم وجود حساب للمشاركين، فقط شارك رابطًا.
استضافة Spliit ذاتيًا تعني أن بياناتك المالية — من أنفق ماذا، ومع من، وعلى ماذا — لا تذهب أبدًا إلى خادم تابع لجهة خارجية أو تُستخدم للإعلان. لا توجد مستويات اشتراك، ولا ميزات مميزة محجوبة، ولا مخاوف بشأن قابلية نقل البيانات: مثيلك، بياناتك، تحكمك.
الميزات الرئيسية لـ Spliit
لا حاجة لحساب
شارك رابط مجموعة ويمكن لأي شخص إضافة أو عرض المصاريف فورًا — لا يلزم التسجيل أو التحقق من البريد الإلكتروني للمشاركين.
حساب الرصيد الأوتوماتيكي
يحسب Spliit من يدين لمن بعد كل مصروف، مما يقلل عدد المعاملات اللازمة لتسوية مجموعة.
مسح الإيصالات
صوّر إيصالاً ويستخرج Spliit المبلغ تلقائيًا، مما يسرّع إدخال المصروفات دون الحاجة إلى الكتابة اليدوية.
تقسيم المصاريف غير المتكافئ
تقسيم التكاليف بمبالغ دقيقة، أو نسب مئوية، أو حصص — ليس بالتساوي فقط — للحالات التي يستخدم فيها شخص واحد أكثر من الآخرين.
فئات المصروفات والبحث
صنّف المصاريف حسب الفئة وقم بتصفية السجل للعثور على أي معاملة بسرعة عبر المجموعات طويلة الأمد.
لماذا تشغّل Spliit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."