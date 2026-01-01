Spliit هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Splitwise يتيح لمجموعات الأصدقاء أو رفقاء السكن أو المسافرين تتبع النفقات المشتركة وحساب من يدين لمن. أنشئ مجموعة، أضف النفقات فور حدوثها، ويقوم Spliit بحساب الأرصدة تلقائيًا — لا يلزم وجود حساب للمشاركين، فقط شارك رابطًا.

استضافة Spliit ذاتيًا تعني أن بياناتك المالية — من أنفق ماذا، ومع من، وعلى ماذا — لا تذهب أبدًا إلى خادم تابع لجهة خارجية أو تُستخدم للإعلان. لا توجد مستويات اشتراك، ولا ميزات مميزة محجوبة، ولا مخاوف بشأن قابلية نقل البيانات: مثيلك، بياناتك، تحكمك.