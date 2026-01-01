نشر ماتومو بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب رائدة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من مليون موقع إلكتروني مع ملكية كاملة للبيانات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Matomo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Matomo
Matomo هي منصة تحليلات الويب مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا، وتستخدمها أكثر من مليون موقع ويب في أكثر من 190 دولة. كبديل يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، توفر تحليلات مفصلة للزوار، وتتبع التحويلات، وخرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات، واختبار A/B مع الاحتفاظ بنسبة 100% من بياناتك على البنية التحتية الخاصة بك. لا تتلقى أي جهات خارجية بيانات الزوار الخاصة بك، ويظل التتبع دقيقًا حتى عندما تحظر أدوات حظر الإعلانات نصوص تحليلات السحابة.
استضافة Matomo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من مواقع الويب، وعدم وجود رسوم لكل زائر، والامتثال الكامل للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ولوائح إقامة البيانات الأخرى — مما يجعلها منصة التحليلات المفضلة للمؤسسات التي لا تستطيع إرسال بيانات الزوار إلى بائعين خارجيين.
الميزات الرئيسية لـ Matomo
الملكية والمسؤولية الكاملة للبيانات
جميع بيانات الزوار تبقى على بنيتك التحتية — لا مشاركة مع أطراف ثالثة، ولا توصيف لشبكات الإعلانات، ولا وصول للموردين إلى تحليلاتك.
الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات
أدوات التحكم المضمنة في الخصوصية، وإدارة الموافقة، وأدوات إخفاء هوية البيانات تجعل الامتثال التنظيمي أمرًا سهلاً.
تتبع التحويل
قياس الأهداف والمسارات والإحالة عبر رحلة الزائر بأكملها لفهم ما يدفع التحويلات.
الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات
شاهد أين ينقر المستخدمون، ويتصفحون، ويترددون باستخدام خرائط الحرارة المرئية وجلسات التصفح المسجلة.
تحليلات التجارة الإلكترونية
تتبع الإيرادات، وأداء المنتج، وسلة التسوق المهجورة، والقيمة الدائمة للعميل باستخدام تقارير التجارة الإلكترونية المخصصة.
مواقع غير محدودة
تتبع العديد من المواقع التي تحتاجها من خلال نسخة ماتومو واحدة بدون رسوم لكل موقع أو ترقيات للخطة.
لماذا تشغّل Matomo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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