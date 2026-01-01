Text Generation Web UI هي واجهة مفتوحة المصدر تعتمد على Gradio لتحميل وتشغيل والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة محليًا. تدعم تنسيقات نماذج أكثر من أي واجهة أمامية أخرى لـ LLM مستضافة ذاتيًا تقريبًا — بما في ذلك GGUF عبر llama.cpp و GPTQ و AWQ و EXL2 و Transformers — مما يجعلها الأداة الأساسية للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات نماذج متنوعة من HuggingFace ويحتاجون إلى تحكم كامل في معلمات الاستدلال.

يستخدم هذا النشر البنية المحسّنة لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، والتي تشغل نماذج GGUF الكمية عبر الواجهة الخلفية llama.cpp — عملية على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU) مخصصة. ضع أي ملف نموذج GGUF في مجلد النماذج (models volume) وسيظهر في علامة تبويب النماذج (Models tab) جاهزًا للتحميل. يحافظ الاستضافة الذاتية على محادثاتك وموجهات النظام وأي مستندات تشاركها مع النموذج على البنية التحتية الخاصة بك.