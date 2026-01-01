انشر واجهة الويب لتوليد النصوص بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب غنية بالميزات لتشغيل نماذج LLM المحلية مع دعم GGUF و GPTQ و AWQ على وحدة المعالجة المركزية أو وحدة معالجة الرسوميات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Text Generation Web UI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Text Generation Web UI
Text Generation Web UI هي واجهة مفتوحة المصدر تعتمد على Gradio لتحميل وتشغيل والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة محليًا. تدعم تنسيقات نماذج أكثر من أي واجهة أمامية أخرى لـ LLM مستضافة ذاتيًا تقريبًا — بما في ذلك GGUF عبر llama.cpp و GPTQ و AWQ و EXL2 و Transformers — مما يجعلها الأداة الأساسية للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات نماذج متنوعة من HuggingFace ويحتاجون إلى تحكم كامل في معلمات الاستدلال.
يستخدم هذا النشر البنية المحسّنة لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، والتي تشغل نماذج GGUF الكمية عبر الواجهة الخلفية llama.cpp — عملية على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU) مخصصة. ضع أي ملف نموذج GGUF في مجلد النماذج (models volume) وسيظهر في علامة تبويب النماذج (Models tab) جاهزًا للتحميل. يحافظ الاستضافة الذاتية على محادثاتك وموجهات النظام وأي مستندات تشاركها مع النموذج على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Text Generation Web UI
دعم النماذج متعددة التنسيقات
تحميل نماذج GGUF وGPTQ وAWQ وEXL2 وTransformers من نفس الواجهة دون إعادة تهيئة الواجهات الخلفية أو إعادة بناء الحاوية.
دردشة، تعليمات، ومفكرة
ثلاثة أنماط تفاعل مميزة تغطي المحادثات متعددة الأدوار، ومهام الاستجابة للمطالبات المنظمة، وتوليد النصوص الحرة في أداة واحدة.
نظام الشخصيات والهويات
تحديد بطاقات شخصيات الذكاء الاصطناعي المفصلة مع قصص خلفية وحوارات نموذجية وصور رمزية لتشكيل سلوك النموذج عبر الجلسات.
API متوافق مع OpenAI
قم بتمكين واجهة برمجة تطبيقات REST الاختيارية على المنفذ 5000 لربط التطبيقات الخارجية باستخدام مكتبات عميل OpenAI القياسية دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية.
النظام البيئي للإضافات
تضيف ملحقات المجتمع إمكانيات مثل الذاكرة طويلة المدى، والإدخال/الإخراج الصوتي، وتكامل Stable Diffusion، والأدوات المخصصة.
استدلال وحدة المعالجة المركزية بدون وحدة معالجة رسوميات
يقوم بتشغيل نماذج GGUF الكمية على وحدة المعالجة المركزية (CPU) عبر llama.cpp — نموذج بمعاملات تتراوح بين 3 و 7 مليار يمكن تشغيله عمليًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.
لماذا تشغّل Text Generation Web UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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