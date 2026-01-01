نشر Unstructured بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات لمعالجة المستندات تستخرج البيانات المهيكلة من ملفات PDF وملفات Word والصور لخطوط أنابيب RAG ونماذج الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Unstructured
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Unstructured
Unstructured هو واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة المصدر لمعالجة المستندات مصممة لخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يقوم باستيعاب ملفات PDF ومستندات Word وعروض PowerPoint التقديمية والصور وHTML وتنسيقات أخرى غير منظمة ويستخرج عناصر نصية نظيفة ومنظمة جاهزة للاستيعاب في قاعدة بيانات المتجهات.
استضافة Unstructured ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على المستندات الحساسة ضمن بنيتك التحتية الخاصة مع توفير نفس إمكانيات الاستخراج المستخدمة في أنظمة RAG الإنتاجية. يتكامل مع LangChain وLlamaIndex وقواعد بيانات المتجهات الرئيسية، مما يجعله طبقة استيعاب مستندات جاهزة لأي تطبيق ذكاء اصطناعي.
الميزات الرئيسية لـ Unstructured
استخراج متعدد التنسيقات
معالجة تنسيقات PDF و Word و Excel و PowerPoint والصور و HTML والبريد الإلكتروني عبر نقطة نهاية API واحدة متسقة.
خط أنابيب RAG جاهز
يتم تنظيم المخرجات للاستيعاب المباشر في قواعد بيانات المتجهات مثل Weaviate و Pinecone و Chroma لتوليد معزز بالاسترجاع.
تكامل LangChain
محملات LangChain وLlamaIndex الأصلية تجعل Unstructured مصدر مستندات جاهزًا للاستخدام لأي إطار عمل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
استخراج الجدول
يستخرج الجداول بدقة من مستندات PDF و Word، مع الحفاظ على بنيتها لمهام معالجة البيانات اللاحقة.
الخصوصية المحلية
التشغيل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن أن المستندات الحساسة لا تغادر أبدًا البنية التحتية الخاصة بك أثناء عملية الاستخراج.
لماذا تشغّل Unstructured على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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