انشر Monica بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير علاقات شخصية مفتوح المصدر لتتبع جهات الاتصال والمحادثات وأحداث الحياة بشكل خاص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Monica
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Monica
Monica هو نظام مفتوح المصدر لإدارة العلاقات الشخصية مبني باستخدام Laravel يساعدك على تذكر كل ما هو مهم عن الأشخاص في حياتك. وثّق جهات الاتصال، المحادثات، أعياد الميلاد، أفكار الهدايا، الديون، وأحداث الحياة في واجهة خاصة واحدة متاحة بـ 27 لغة. على عكس الشبكات الاجتماعية ومديري جهات الاتصال السحابيين، تم تصميم Monica للاستضافة الذاتية بحيث لا تغادر بياناتك الشخصية الأكثر خصوصية بنيتك التحتية أبدًا.
نظرًا لأن Monica تخزن تفاصيل العلاقات التي لن تثق بها أبدًا لمنصة تجارية — مثل التاريخ الصحي للعائلة، المحادثات الخاصة، التفضيلات الشخصية — فإن تشغيلها على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن سيادة كاملة على البيانات بدون إعلانات، ولا تتبع سلوكي، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى معلوماتك.
الميزات الرئيسية لـ Monica
مذكرات جهات الاتصال
سجل كل محادثة ونشاط وتفاعل مع جهة اتصال، بالإضافة إلى الملاحظات والتذكيرات حتى لا يُنسى أي شيء مهم.
تذكيرات أعياد الميلاد والمناسبات
قم بإعداد تذكيرات بالبريد الإلكتروني لأعياد الميلاد والاحتفالات السنوية والأحداث المخصصة حتى لا تفوتك أبدًا مناسبة مهمة في أي علاقة.
تتبع الهدايا والديون
سجل أفكار الهدايا والهدايا السابقة لكل جهة اتصال، وتتبع الديون والقروض غير الرسمية للحفاظ على العلاقات خالية من الغموض المالي.
تخطيط العلاقات
حدد العلاقات بين جهات الاتصال وقم بإنشاء شجرات العائلة لفهم وتوثيق الروابط بين الأشخاص الذين تعرفهم.
الملكية الكاملة للخصوصية
تبقى جميع البيانات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون وصول أي طرف ثالث، ودون تنميط إعلاني، ومع تحكم كامل في النسخ الاحتياطية وعمليات التصدير.
لماذا تشغّل Monica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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