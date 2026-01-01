Monica هو نظام مفتوح المصدر لإدارة العلاقات الشخصية مبني باستخدام Laravel يساعدك على تذكر كل ما هو مهم عن الأشخاص في حياتك. وثّق جهات الاتصال، المحادثات، أعياد الميلاد، أفكار الهدايا، الديون، وأحداث الحياة في واجهة خاصة واحدة متاحة بـ 27 لغة. على عكس الشبكات الاجتماعية ومديري جهات الاتصال السحابيين، تم تصميم Monica للاستضافة الذاتية بحيث لا تغادر بياناتك الشخصية الأكثر خصوصية بنيتك التحتية أبدًا.

نظرًا لأن Monica تخزن تفاصيل العلاقات التي لن تثق بها أبدًا لمنصة تجارية — مثل التاريخ الصحي للعائلة، المحادثات الخاصة، التفضيلات الشخصية — فإن تشغيلها على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن سيادة كاملة على البيانات بدون إعلانات، ولا تتبع سلوكي، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى معلوماتك.