انشر Smocker بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وكيل ومحاكاة HTTP بسيط وفعال مع واجهة مستخدم إدارية مدمجة لاختبار واجهات برمجة التطبيقات وتصحيح أخطائها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Smocker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Smocker
Smocker هو خادم وكيل (proxy) ومحاكاة (mock server) HTTP مفتوح المصدر، مصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى استجابات API واقعية ومحددة أثناء التطوير والاختبار. يحدد المطورون نقاط نهاية المحاكاة بشكل تصريحي في YAML أو JSON، ويعيدون تشغيل السيناريوهات، ويفحصون كل طلب وارد في واجهة مستخدم إدارية مباشرة دون كتابة أي كود وسيط.
تمنح استضافة Smocker ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الفرق بيئة محاكاة مشتركة لاختبارات التكامل، والتحقق من العقود، والعروض التوضيحية، مع تحكم كامل في الوصول إلى الشبكة، وحركة المرور المسجلة، وضمانات وقت التشغيل التي لا يمكن لخدمات المحاكاة العامة أن تضاهيها.
الميزات الرئيسية لـ Smocker
وهمية تصريحية
تحديد استجابات HTTP في YAML أو JSON باستخدام مطابقات الطلبات والقوالب الديناميكية والسيناريوهات المرتبة لتشغيل اختبارات يمكن التنبؤ بها.
واجهة الإدارة المباشرة
فحص كل طلب وارد، وعرض المحاكيات المطابقة، وإعادة تعيين الحالة من لوحة تحكم قائمة على المتصفح مصممة لحلقات التغذية الراجعة السريعة.
وكّل وسجّل
إعادة توجيه الطلبات غير المتطابقة إلى مصدر حقيقي والتقاط الاستجابات كنماذج وهمية قابلة لإعادة الاستخدام للاختبار دون اتصال.
الجلسات والسجل
تجميع المكالمات في جلسات مسماة لعزل تشغيل الاختبارات، وإعادة تشغيل حركة المرور، ومقارنة السلوك عبر الإصدارات.
التحكم في REST API
إدارة المحاكيات والجلسات والسجل برمجيًا من مسارات CI باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
حاوية خفيفة الوزن
ثنائي Go واحد مجمّع كصورة Docker صغيرة يبدأ في غضون ميلي ثانية ويعمل بشكل مريح على أي خطة VPS.
لماذا تشغّل Smocker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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