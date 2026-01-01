Smocker هو خادم وكيل (proxy) ومحاكاة (mock server) HTTP مفتوح المصدر، مصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى استجابات API واقعية ومحددة أثناء التطوير والاختبار. يحدد المطورون نقاط نهاية المحاكاة بشكل تصريحي في YAML أو JSON، ويعيدون تشغيل السيناريوهات، ويفحصون كل طلب وارد في واجهة مستخدم إدارية مباشرة دون كتابة أي كود وسيط.

تمنح استضافة Smocker ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الفرق بيئة محاكاة مشتركة لاختبارات التكامل، والتحقق من العقود، والعروض التوضيحية، مع تحكم كامل في الوصول إلى الشبكة، وحركة المرور المسجلة، وضمانات وقت التشغيل التي لا يمكن لخدمات المحاكاة العامة أن تضاهيها.