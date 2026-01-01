نشر Unleash بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة علامات الميزات مفتوحة المصدر لنشر الميزات بشكل آمن وتدريجي عبر أي حزمة تقنية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Unleash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Unleash
Unleash هي منصة إدارة ميزات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات، موثوق بها من قبل فرق في أكثر من 1000 مؤسسة. إنها تفصل نشر التعليمات البرمجية عن تفعيل الميزات — انشر إلى الإنتاج في أي وقت وقم بتمكين الميزات بشكل انتقائي لمستخدمين محددين، أو عمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، أو بيئات من خلال لوحة تحكم ويب، دون إعادة النشر.
استضافة Unleash ذاتيًا تحافظ على جميع تكوينات العلامات وبيانات استهداف المستخدمين ضمن البنية التحتية الخاصة بك. مع أكثر من 15 حزمة تطوير برامج (SDK) رسمية تغطي كل لغة وإطار عمل رئيسي، يمكن لمؤسستك الهندسية بأكملها اعتماد علامات الميزات بسير عمل متسق — بدءًا من اختبارات A/B والإصدارات التجريبية (canary releases) وصولاً إلى مفاتيح الإيقاف الاضطرارية.
الميزات الرئيسية لـ Unleash
عمليات الطرح التدريجية
اكشف عن الميزات لنسبة مئوية قابلة للتكوين من المستخدمين ووسع التغطية تدريجياً، لتكتشف المشكلات قبل أن تؤثر على الجميع.
أكثر من 15 حزمة SDK رسمية
تحافظ حزم SDKs الأصلية لـ Node.js و Java و Python و Go و .NET و Ruby و iOS و Android والمزيد على تقييم العلامات سريعًا ومحليًا.
استهداف البيئة
الحفاظ على حالات الأعلام المستقلة لكل بيئة — التطوير، التدريج، الإنتاج — من لوحة تحكم واحدة دون تكرار التكوين.
استراتيجيات التفعيل
استهدف حسب معرف المستخدم، أو نطاق IP، أو اسم المضيف، أو حقول السياق المخصصة للتحكم بدقة في من يرى كل ميزة.
سجل التدقيق الكامل
يتم تسجيل كل تغيير في العلامة مع المؤلف والطابع الزمني، مما يمنحك سجلاً كاملاً لتصحيح الأخطاء والامتثال.
لماذا تشغّل Unleash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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