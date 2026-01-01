Unleash هي منصة إدارة ميزات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات، موثوق بها من قبل فرق في أكثر من 1000 مؤسسة. إنها تفصل نشر التعليمات البرمجية عن تفعيل الميزات — انشر إلى الإنتاج في أي وقت وقم بتمكين الميزات بشكل انتقائي لمستخدمين محددين، أو عمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، أو بيئات من خلال لوحة تحكم ويب، دون إعادة النشر.

استضافة Unleash ذاتيًا تحافظ على جميع تكوينات العلامات وبيانات استهداف المستخدمين ضمن البنية التحتية الخاصة بك. مع أكثر من 15 حزمة تطوير برامج (SDK) رسمية تغطي كل لغة وإطار عمل رئيسي، يمكن لمؤسستك الهندسية بأكملها اعتماد علامات الميزات بسير عمل متسق — بدءًا من اختبارات A/B والإصدارات التجريبية (canary releases) وصولاً إلى مفاتيح الإيقاف الاضطرارية.