انشر Keycloak بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات مع دعم تسجيل الدخول الموحد (SSO) و OAuth2 و SAML.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Keycloak
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Keycloak
Keycloak هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول، تم اختباره ميدانياً، طورته Red Hat وتم قبوله في CNCF. يتعامل مع تسجيل الدخول الموحد، والمصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وربط LDAP/Active Directory، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — مما يلغي الحاجة إلى بناء أنظمة مصادقة مخصصة لكل تطبيق تقوم بنشره.
استضافة Keycloak ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لبيانات اعتماد المستخدم الحساسة وبيانات الجلسة، مع تجنب تسعير الخدمات السحابية لإدارة الهوية والوصول (IAM) على أساس كل مستخدم. يستخدم هذا النشر PostgreSQL لتحقيق استمرارية على مستوى الإنتاج، مما يجعله مناسباً لتأمين أعباء العمل الحقيقية من اليوم الأول.
الميزات الرئيسية لـ Keycloak
تسجيل الدخول الموحد
اسمح للمستخدمين بالمصادقة مرة واحدة والوصول إلى جميع التطبيقات المتصلة دون إعادة إدخال بيانات الاعتماد، مما يقلل الاحتكاك ويحسن الوضع الأمني.
المصادقة متعددة العوامل
أضف OTP، وWebAuthn، ومصادقات مخصصة إلى أي تدفق تسجيل دخول دون تعديل تطبيقاتك.
وساطة الهوية
فوض المصادقة إلى Google أو GitHub أو Azure AD أو أي مزود OIDC/SAML مع الحفاظ على قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بك مركزية.
اتحاد المستخدمين
مزامنة المستخدمين ومصادقتهم من خوادم LDAP أو Active Directory الموجودة دون ترحيل الدليل.
التفويض الدقيق
تحديد الأدوار والمجموعات وتصاريح على مستوى الموارد عبر عوالم متعددة ومعزولة لعمليات النشر متعددة المستأجرين.
لماذا تشغّل Keycloak على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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