Keycloak هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول، تم اختباره ميدانياً، طورته Red Hat وتم قبوله في CNCF. يتعامل مع تسجيل الدخول الموحد، والمصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وربط LDAP/Active Directory، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — مما يلغي الحاجة إلى بناء أنظمة مصادقة مخصصة لكل تطبيق تقوم بنشره.

استضافة Keycloak ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لبيانات اعتماد المستخدم الحساسة وبيانات الجلسة، مع تجنب تسعير الخدمات السحابية لإدارة الهوية والوصول (IAM) على أساس كل مستخدم. يستخدم هذا النشر PostgreSQL لتحقيق استمرارية على مستوى الإنتاج، مما يجعله مناسباً لتأمين أعباء العمل الحقيقية من اليوم الأول.