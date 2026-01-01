draw.io (diagrams.net) هي أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر يثق بها ملايين المهندسين والمعماريين ومحللي الأعمال. تدعم مجموعة واسعة من أنواع المخططات — المخططات الانسيابية، ومخططات فئات UML، ومخططات الكيانات والعلاقات، وخرائط الشبكة والبنية التحتية، وسير عمل BPMN، والمزيد — كل ذلك من محرر مصقول يعمل عبر المتصفح.

استضافة draw.io ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جميع بيانات المخططات تبقى ضمن بنيتك التحتية. لا يتم إرسال أي ملفات إلى خوادم خارجية، مما يجعلها الخيار الافتراضي للفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو تلك التي لديها متطلبات صارمة لإقامة البيانات. صورة Docker عديمة الحالة وخفيفة الوزن، ولا تعتمد على قواعد بيانات.