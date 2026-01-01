انشر تثبيت draw.io بنقرة واحدة.
تطبيق رسم تخطيطي مجاني ومفتوح المصدر لإنشاء المخططات الانسيابية، ومخططات الشبكة، وUML، وتصورات البنية المعمارية — مستضاف ذاتيًا بالكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ draw.io
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام draw.io
draw.io (diagrams.net) هي أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر يثق بها ملايين المهندسين والمعماريين ومحللي الأعمال. تدعم مجموعة واسعة من أنواع المخططات — المخططات الانسيابية، ومخططات فئات UML، ومخططات الكيانات والعلاقات، وخرائط الشبكة والبنية التحتية، وسير عمل BPMN، والمزيد — كل ذلك من محرر مصقول يعمل عبر المتصفح.
استضافة draw.io ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جميع بيانات المخططات تبقى ضمن بنيتك التحتية. لا يتم إرسال أي ملفات إلى خوادم خارجية، مما يجعلها الخيار الافتراضي للفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو تلك التي لديها متطلبات صارمة لإقامة البيانات. صورة Docker عديمة الحالة وخفيفة الوزن، ولا تعتمد على قواعد بيانات.
الميزات الرئيسية لـ draw.io
صفر تبعيات خارجية
يعمل draw.io كحاوية واحدة عديمة الحالة لا تتطلب قاعدة بيانات — بيانات الرسم التخطيطي لا تغادر خادمك أبدًا.
دعم المخططات الواسعة
أنشئ مخططات انسيابية، ومخططات UML، ومخططات ER، وخرائط شبكة، وسير عمل BPMN، وتصميمات هيكلية من محرر موحد واحد.
تكاملات التخزين السحابي
قم بربط جوجل درايف، ومايكروسوفت ون درايف، وجيت لاب لتخزين المخططات وإدارة إصداراتها جنبًا إلى جنب مع ملفاتك الحالية.
تصدير من جانب الخادم
تصدير الرسوم البيانية إلى تنسيقات PDF و PNG و SVG و Visio (.vsdx) مباشرة على الخادم بدون معالجة من جانب العميل.
محرر قادر على العمل دون اتصال
يعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت عن طريق إضافة
?offline=1 إلى عنوان URL — مثالي للبيئات المعزولة أو المقيدة.
لماذا تشغّل draw.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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