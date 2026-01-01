انشر Countly بنقرة واحدة.
منصة تحليلات المنتجات التي تركز على الخصوصية لتتبع رحلات المستخدمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Countly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Countly
Countly هي منصة تحليلات ومشاركة مفتوحة المصدر، تركز على الخصوصية أولاً، موثوق بها من قبل آلاف الفرق لتتبع أداء المنتج وسلوك المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب وإنترنت الأشياء. تتيح لك بنيتها القائمة على المكونات الإضافية تمكين ما تحتاجه فقط — بدءًا من تتبع الجلسات والإبلاغ عن الأعطال وصولاً إلى إشعارات الدفع والتكوين عن بُعد — دون تضخيم نشرك.
تمنحك استضافة Countly ذاتيًا ملكية كاملة لبيانات التحليلات الخاصة بك، مع عدم وجود مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ولا حدود لأخذ العينات، ولا تسعير لكل حدث. قم بتشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للحفاظ على بيانات سلوك المستخدم الحساسة بالكامل ضمن بنيتك التحتية وتلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ Countly
تتبع متعدد المنصات
اجمع الجلسات والأحداث ورحلات المستخدمين من تطبيقات الجوال (iOS، Android)، والويب، وسطح المكتب باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React Native، وFlutter، وUnity، والمزيد.
الإبلاغ عن الأعطال
التقط وحلل الأخطاء والتعطلات عبر جميع المنصات، مع تتبع كامل للمكدس وأعداد المستخدمين المتأثرين للمساعدة في تحديد أولويات الإصلاحات.
إشعارات الدفع
أرسل إشعارات دفع مستهدفة لمستخدمي iOS و Android مباشرة من لوحة التحكم، مع تقسيم الجمهور وتتبع التسليم.
التهيئة عن بعد
تحديث سلوك التطبيق في الوقت الفعلي دون إصدار نسخة جديدة، باستخدام أزواج المفتاح والقيمة للتكوين عن بعد المرتبطة بشرائح مستخدمين محددة.
مركز الامتثال
إدارة موافقة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وطلبات أصحاب البيانات — بما في ذلك تصدير البيانات وحذفها — من واجهة مدمجة واحدة.
لماذا تشغّل Countly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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