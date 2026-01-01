تثبيت Mobilizon بنقرة واحدة.
منظم فعاليات موزع ومفتوح المصدر للمجتمعات والحركات التي تحتاج إلى تجمعات بدون مراقبة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mobilizon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mobilizon
موبيليزون هو منصة مجانية وموحدة لتنظيم الفعاليات بناها فراماسوفت وتديرها الآن منظمة كيهوري غير الربحية. إنها تحل محل فعاليات فيسبوك وميت أب بشبكة من النسخ المستقلة التي تتصل ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، مما يمنح المنظمين والنشطاء والمجتمعات مكانًا لنشر الفعاليات والمجموعات دون تعريض الحضور لتتبع الإعلانات أو جمع البيانات أو الخلاصات الخوارزمية.
استضافة موبيليزون ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تتحكم في من ينضم إلى نسختك، وما هي قواعد الإشراف المطبقة، وكم من الوقت يتم الاحتفاظ ببيانات الفعاليات. يحتفظ مجتمعك بتقويمه وقائمة أعضائه حتى لو اختفت نسخة واحدة — أو منصة تجارية بأكملها — لأن الفدرالية تجعل الشبكة مرنة بطبيعتها.
الميزات الرئيسية لـ Mobilizon
اتحاد ActivityPub
تواصل مع ماستودون، بيرتيوب، وكل مثيل آخر من موبيلايزون حتى يتمكن الحضور من متابعة الفعاليات والمجموعات عبر الفيديفيرس من حساب واحد.
مجموعات ومناقشات
أدر مجموعات مستمرة تتضمن منشورات وموارد ومواضيع نقاش مشتركة، لضمان استمرار التنظيم بين الفعاليات، وليس فقط في يومها.
الخصوصية بشكل افتراضي
لا توجد أدوات تتبع من جهات خارجية، ولا إعلانات، ولا يتطلب بريدًا إلكترونيًا للفعاليات العامة — يمكن للحاضرين تأكيد الحضور بشكل مجهول أو باستخدام هوية موحدة.
ملفات تعريف متعددة الهوية
حافظ على هويات منفصلة للنشاط، العمل، والهوايات تحت حساب واحد لتبقى الحياة الشخصية منفصلة عن التنظيم العام.
الخرائط وتحديد الموقع الجغرافي
البحث عن الأماكن وخرائط الفعاليات المدعومة من OpenStreetMap تساعد المجتمعات المحلية في العثور على التجمعات القريبة دون إرسال بيانات إلى مزودي الخرائط التجاريين.
إشراف مستضاف ذاتيًا
تعيين قواعد على مستوى المثيل، والموافقة على الحسابات الجديدة، وحظر الخوادم المعادية — يبقى كل قرار إشرافي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من منصة مركزية.
لماذا تشغّل Mobilizon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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