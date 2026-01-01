موبيليزون هو منصة مجانية وموحدة لتنظيم الفعاليات بناها فراماسوفت وتديرها الآن منظمة كيهوري غير الربحية. إنها تحل محل فعاليات فيسبوك وميت أب بشبكة من النسخ المستقلة التي تتصل ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub، مما يمنح المنظمين والنشطاء والمجتمعات مكانًا لنشر الفعاليات والمجموعات دون تعريض الحضور لتتبع الإعلانات أو جمع البيانات أو الخلاصات الخوارزمية.

استضافة موبيليزون ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تتحكم في من ينضم إلى نسختك، وما هي قواعد الإشراف المطبقة، وكم من الوقت يتم الاحتفاظ ببيانات الفعاليات. يحتفظ مجتمعك بتقويمه وقائمة أعضائه حتى لو اختفت نسخة واحدة — أو منصة تجارية بأكملها — لأن الفدرالية تجعل الشبكة مرنة بطبيعتها.