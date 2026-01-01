نشر Traggo بنقرة واحدة.
متتبع وقت مستضاف ذاتيًا يعتمد على العلامات، يحل محل التسلسلات الهرمية للمشاريع بخط زمني مرن ومُوسَم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Traggo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Traggo
Traggo هو متتبع وقت مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا ينظم كل إدخال كفترة زمنية على جدول زمني بدلاً من صف داخل تسلسل هرمي صارم للمشروع. يتم إثراء كل إدخال بعلامات عشوائية —
client,
project,
task,
billable, أي شيء تريده — وتقوم لوحة التحكم بتحليل الوقت عن طريق دمج العلامات بالطريقة التي تحتاجها، دون إجبارك على اختيار تقسيم أساسي واحد مقدمًا.
يؤدي استضافة Traggo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالجداول الزمنية ومعلومات العميل والسياق المتعلق بالفوترة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من مزود تتبع الوقت كخدمة (SaaS). يجعل الثنائي الواحد لـ Go بالإضافة إلى قاعدة بيانات SQLite خفيف الوزن بما يكفي للتعايش مع الخدمات الأخرى على خادم افتراضي صغير، ويتكيف النموذج القائم على العلامات مع الاستشاريين والمستقلين والوكالات وفرق المنتجات على حد سواء.
الميزات الرئيسية لـ Traggo
التتبع القائم على الوسوم
استبدل التسلسلات الهرمية المتداخلة للمشاريع بوسوم عشوائية بحيث يمكن لنفس الإدخال أن يظهر في تقارير العملاء والمشاريع والتقارير القابلة للفوترة في آن واحد.
عرض المخطط الزمني
اسحب الفترات على جدول زمني يومي لبدء وإيقاف وتقسيم وتعديل إدخالات الوقت بسرعة دون الحاجة إلى كتابة طوابع زمنية دقيقة.
تقارير مرنة
قم بتقسيم الوقت المتتبع حسب أي مجموعة من العلامات عبر نطاقات تاريخ قابلة للتكوين، ثم قم بتصدير النتائج إلى CSV لأغراض الفوترة.
دعم المستخدمين المتعددين
أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة بأدوار إدارية وعادية حتى يتمكن فريق صغير من مشاركة نسخة واحدة من Traggo مع جداول زمنية معزولة.
GraphQL API
قم بتشغيل الأتمتة ولوحات المعلومات والتكاملات عبر واجهة برمجة تطبيقات GraphQL الموثقة بدلاً من استخراج البيانات من واجهة المستخدم للويب.
بصمة خفيفة
ثنائي Go واحد مدعوم بقاعدة بيانات SQLite يعني استخدامًا قليلًا للقرص والذاكرة، وهو مثالي للتثبيت على خادم افتراضي خاص (VPS) موجود دون توفير موارد جديدة.
لماذا تشغّل Traggo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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