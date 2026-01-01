انشر Thumbor بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم صور ذكي مفتوح المصدر يقوم بقص الصور وتغيير حجمها وتصفيتها عند الطلب عبر طلبات بسيطة تعتمد على عناوين URL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Thumbor
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Thumbor
Thumbor هو خادم ذكي لمعالجة الصور يعتمد على بايثون، يتعامل مع تغيير الحجم والقص والتصفية عبر معلمات URL — لا يلزم إجراء تغييرات على كود التطبيق للدمج. ما يميز Thumbor عن أدوات تغيير حجم الصور العامة هو القص الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: فهو يكتشف الوجوه والميزات المهمة في الصورة تلقائيًا قبل القص، مما يضمن عدم قطع الموضوع عن طريق الخطأ.
يُستخدم في الإنتاج من قبل ويكيبيديا وGlobo.com وفوربس وVox Media لتقديم مليارات الصور، Thumbor مُختبر ميدانياً على نطاق واسع. لا يتطلب أي تبعيات خارجية للتشغيل الأساسي. يحل الاستضافة الذاتية محل رسوم SaaS لكل تحويل بتكلفة VPS ثابتة ويحافظ على خط أنابيب الوسائط الخاص بك بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Thumbor
اكتشاف الوجه الذكي
يضمن اكتشاف الوجه والميزات المدمج بقاء الجزء الأكثر أهمية من الصورة في المنتصف عند القص إلى نسب عرض إلى ارتفاع مختلفة.
المعالجة المستندة إلى الرابط
تغيير الحجم، قص، تصفية، وتحويل الصور عن طريق إنشاء عنوان URL — لا يتطلب SDK، ويعمل مع أي لغة أو إطار عمل.
اختيار الشكل التلقائي
تقديم WebP تلقائيًا للمتصفحات التي تدعمه، مع توفير بديل JPEG أو PNG، مما يقلل من استهلاك النطاق الترددي دون عناء إضافي.
نظام فلترة قابل للتوسيع
تطبيق السطوع والتباين والعلامات المائية والزوايا الدائرية والتمويه عبر معلمات URL أو إضافات تصفية بايثون المخصصة.
التخزين المؤقت للنتائج
يتم تخزين النتائج المعالجة مؤقتًا لتجنب إعادة معالجة الطلبات المتطابقة، مما يقلل حمل وحدة المعالجة المركزية بشكل كبير عند أحجام حركة المرور العالية.
لماذا تشغّل Thumbor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."