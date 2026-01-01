LibreDesk هو منصة دعم عملاء مفتوحة المصدر توحد المحادثات من البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والقنوات الأخرى في مساحة عمل فريق واحدة. مصمم لفرق الدعم من أي حجم، يغطي دورة الدعم الكاملة — من الاتصال الأول حتى الحل — مع أدوات للتخصيص، وتحديد الأولويات، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، والردود الجاهزة، واستبيانات رضا العملاء.

استضافة LibreDesk ذاتيًا تمنح فريقك ملكية كاملة لسجل المحادثات وبيانات العملاء، بدون رسوم لكل وكيل أو لكل تذكرة. أنت تتحكم في البنية التحتية، وعمليات التكامل، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتربط صناديق البريد الإلكتروني وعناصر واجهة المستخدم للدردشة مباشرةً دون توجيه البيانات عبر منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.