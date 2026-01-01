انشر LibreDesk بنقرة واحدة.
منصة دعم عملاء متعددة القنوات مفتوحة المصدر مع نظام التذاكر والدردشة المباشرة وصناديق البريد الإلكتروني وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LibreDesk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LibreDesk
LibreDesk هو منصة دعم عملاء مفتوحة المصدر توحد المحادثات من البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة والقنوات الأخرى في مساحة عمل فريق واحدة. مصمم لفرق الدعم من أي حجم، يغطي دورة الدعم الكاملة — من الاتصال الأول حتى الحل — مع أدوات للتخصيص، وتحديد الأولويات، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، والردود الجاهزة، واستبيانات رضا العملاء.
استضافة LibreDesk ذاتيًا تمنح فريقك ملكية كاملة لسجل المحادثات وبيانات العملاء، بدون رسوم لكل وكيل أو لكل تذكرة. أنت تتحكم في البنية التحتية، وعمليات التكامل، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتربط صناديق البريد الإلكتروني وعناصر واجهة المستخدم للدردشة مباشرةً دون توجيه البيانات عبر منصة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ LibreDesk
صناديق الوارد متعددة القنوات
إدارة البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، والمحادثات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) من صندوق وارد موحد حتى لا يضطر الوكلاء إلى التبديل بين علامات التبويب للرد.
إدارة اتفاقية مستوى الخدمة
حدد أهداف وقت الاستجابة والحل لكل صندوق وارد واحصل على تنبيهات آلية قبل تجاوز المواعيد النهائية.
قواعد الأتمتة
تفعيل التعيين التلقائي، ووضع العلامات، وتغييرات الأولوية، والردود بناءً على شروط المحادثة وتوفر الوكيل.
ردود جاهزة
احفظ وابحث عن قوالب الردود القابلة لإعادة الاستخدام حتى يتمكن الوكلاء من الرد بشكل متسق على الأسئلة الشائعة في ثوانٍ.
استبيانات CSAT
أرسل استبيانات رضا ما بعد الحل تلقائيًا وتتبع النتائج لكل وكيل وفريق وصندوق وارد بمرور الوقت.
لماذا تشغّل LibreDesk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."