انشر رالف بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لمراكز البيانات مع واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ralph
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ralph
Ralph هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الأصول وقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) تم بناؤه بواسطة Allegro لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. يغطي النظام دورة حياة الأصول الكاملة — من الشراء والتخصيص حتى الإحالة للتقاعد — عبر كل من رفوف مراكز البيانات وبيئات المكاتب الخلفية، مع تصور مدمج لمركز البيانات لتخطيط تخطيطات الرفوف وسعة الطاقة.
تمنح استضافة Ralph ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريق تكنولوجيا المعلومات لديك مصدرًا واحدًا للحقيقة لمخزون الأجهزة، وتراخيص البرامج، والعقود، واتفاقيات الدعم دون تكاليف اشتراك لكل أصل. وتجعل واجهة برمجة تطبيقات REST الشاملة دمج Ralph مباشرًا مع أنظمة التذاكر والمراقبة والمشتريات الحالية.
الميزات الرئيسية لـ Ralph
تتبع دورة حياة الأصول
تتبع كل أصل من أمر الشراء مروراً بالتخصيص والصيانة وإخراج الخدمة، مع سجل كامل ومسار تدقيق للامتثال وتقارير التكلفة.
تصور مراكز البيانات
تخطيط تخطيطات الرفوف المادية مع وضع السحب والإفلات، ومراقبة استهلاك الطاقة لكل رف، وتخطيط توسعات السعة قبل وصول الأجهزة.
REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الشاملة دمج Ralph مع أنظمة التذاكر ومنصات المراقبة وأدوات المشتريات لأتمتة تحديثات المخزون والقضاء على إدخال البيانات المكررة.
إدارة تراخيص البرامج
تتبع تراخيص البرامج والعقود واتفاقيات الدعم جنبًا إلى جنب مع أصول الأجهزة حتى تعرف دائمًا ما هو مرخص، وأين يتم نشره، ومتى يحين موعد التجديدات.
مسارات عمل مخصصة
حدد حالات سير عمل مرنة لمراحل دورة حياة الأصول بحيث يتم تطبيق عمليات الشراء والتشغيل وإيقاف التشغيل الخاصة بك بشكل متسق عبر الفريق.
لماذا تشغّل Ralph على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."