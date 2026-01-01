Ralph هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الأصول وقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) تم بناؤه بواسطة Allegro لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. يغطي النظام دورة حياة الأصول الكاملة — من الشراء والتخصيص حتى الإحالة للتقاعد — عبر كل من رفوف مراكز البيانات وبيئات المكاتب الخلفية، مع تصور مدمج لمركز البيانات لتخطيط تخطيطات الرفوف وسعة الطاقة.

تمنح استضافة Ralph ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريق تكنولوجيا المعلومات لديك مصدرًا واحدًا للحقيقة لمخزون الأجهزة، وتراخيص البرامج، والعقود، واتفاقيات الدعم دون تكاليف اشتراك لكل أصل. وتجعل واجهة برمجة تطبيقات REST الشاملة دمج Ralph مباشرًا مع أنظمة التذاكر والمراقبة والمشتريات الحالية.