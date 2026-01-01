انشر Locust بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل لاختبار التحميل بلغة بايثون قابل للبرمجة لمحاكاة المستخدمين المتزامنين مع لوحة تحكم ويب في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Locust
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Locust
Locust هي أداة اختبار تحميل مفتوحة المصدر تعتمد على بايثون تتيح لفرق الهندسة تحديد سلوك المستخدم في كود بايثون عادي وإعادة تشغيل ملايين الطلبات المتزامنة ضد أي هدف يعتمد على بروتوكول HTTP أو بروتوكول مخصص. على عكس الأدوات التي تعتمد على واجهة المستخدم الرسومية أولاً، سيناريوهات Locust هي نصوص برمجية يتم التحكم في إصداراتها، مما يجعل الاختبارات سهلة المراجعة، وتحديد المعلمات، والدمج في مسارات CI/CD.
تعرض واجهة المستخدم الويب المدمجة الإنتاجية الحية، ونسب مئوية لوقت الاستجابة، ومعدلات الأخطاء أثناء تشغيل الاختبارات، وتتيح لك زيادة أو تقليل عدد المستخدمين في الوقت الفعلي دون إعادة التشغيل. استضافة Locust ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور الاختبار وبيانات الاعتماد بعيدًا عن البنية التحتية لخدمات SaaS التابعة لجهات خارجية ويتيح لك وضع مولد التحميل بالقرب من النظام المستهدف لتقليل زمن انتقال الشبكة الاصطناعي.
الميزات الرئيسية لـ Locust
ملفات Locust بايثون
اكتب سيناريوهات الاختبار كفئات بايثون عادية مع وصول كامل إلى المكتبة القياسية وحزم الطرف الثالث، مما يتيح التحكم في الإصدار وتكامل CI.
لوحة معلومات الويب في الوقت الفعلي
راقب الطلبات في الثانية، والنسب المئوية لوقت الاستجابة، ومعدلات الفشل مباشرة في متصفحك، واضبط أعداد المستخدمين المتزامنين دون إيقاف الاختبار.
توليد الحمل الموزع
أضف عقدًا عاملة لتنسيق الحمل من أجهزة متعددة، مع إمكانية التوسع لاستيعاب ملايين المستخدمين المتزامنين مع إحصائيات مجمعة يتم جمعها مركزيًا.
أي دعم للبروتوكول
اختبر واجهات برمجة تطبيقات REST، وWebSockets، وgRPC، وبروتوكولات TCP المخصصة عن طريق توسيع فئة المستخدم الأساسية باستخدام أي مكتبة بايثون.
وضع CI الصامت
تشغيل الاختبارات بشكل غير تفاعلي مع عتبات نجاح/فشل قابلة للتكوين على معدلات الفشل وزمن الاستجابة لحظر عمليات النشر تلقائيًا في مسار عملك.
لماذا تشغّل Locust على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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