Mage AI هي منصة خط أنابيب بيانات من الجيل التالي تجمع بين بيئة تطوير على غرار دفتر الملاحظات مع تنسيق بجودة إنتاجية. يقوم مهندسو ومحللو البيانات ببناء خطوط أنابيب ETL باستخدام Python أو SQL أو R في محرر تفاعلي، ويختبرونها بشكل تدريجي، ثم يجدولونها ويراقبونها على نطاق واسع. تغطي عمليات التكامل مع PostgreSQL وMySQL وBigQuery وSnowflake وS3 وعشرات المصادر والوجهات الأخرى معظم تكوينات مكدس البيانات.

إن استضافة Mage AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الإنتاج الحساسة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويزيل تسعير السحابة لكل تشغيل، ويمنح الفرق بيئة خط أنابيب مخصصة تتوسع مع أعباء عملهم دون قيود البائع.