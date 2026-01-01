انشر Mage AI بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة حديثة لخطوط أنابيب البيانات لبناء وتشغيل وإدارة مهام سير عمل ETL باستخدام Python و SQL و R.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mage AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mage AI
Mage AI هي منصة خط أنابيب بيانات من الجيل التالي تجمع بين بيئة تطوير على غرار دفتر الملاحظات مع تنسيق بجودة إنتاجية. يقوم مهندسو ومحللو البيانات ببناء خطوط أنابيب ETL باستخدام Python أو SQL أو R في محرر تفاعلي، ويختبرونها بشكل تدريجي، ثم يجدولونها ويراقبونها على نطاق واسع. تغطي عمليات التكامل مع PostgreSQL وMySQL وBigQuery وSnowflake وS3 وعشرات المصادر والوجهات الأخرى معظم تكوينات مكدس البيانات.
إن استضافة Mage AI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الإنتاج الحساسة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، ويزيل تسعير السحابة لكل تشغيل، ويمنح الفرق بيئة خط أنابيب مخصصة تتوسع مع أعباء عملهم دون قيود البائع.
الميزات الرئيسية لـ Mage AI
تطوير بأسلوب الدفتر
أنشئ واختبر كتل خط الأنابيب بشكل تفاعلي في بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على المتصفح قبل ترقيتها إلى عمليات تشغيل إنتاج مجدولة.
دعم Python و SQL و R
اكتب منطق التحويل باللغة التي يستخدمها فريقك بالفعل، وامزج كتل Python و SQL في نفس المسار.
تنسيق مدمج
جدولة مسارات العمل، وتحديد التبعيات بين المهام، ومراقبة عمليات التشغيل من لوحة تحكم موحدة للتنسيق.
تكاملات واسعة
الاتصال بقواعد البيانات ومستودعات البيانات والتخزين السحابي وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام موصلات مسبقة الإنشاء التي تغطي معظم أدوات مكدس البيانات.
دمج Git
التحكم في إصدار كود خط الأنابيب بدعم Git الأصلي للتطوير التعاوني وتتبع التغييرات.
لماذا تشغّل Mage AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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