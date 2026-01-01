انشر Matrix Synapse بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم دردشة لامركزي، مشفر من طرف إلى طرف، لاتصالات آمنة في الوقت الفعلي مع دعم كامل للاتحاد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Matrix Synapse
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Matrix Synapse
Matrix Synapse هو الخادم الرئيسي المرجعي لبروتوكول الاتصال المفتوح Matrix، مما يتيح المراسلة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الملفات، والتشفير من طرف إلى طرف عبر شبكة خوادم موحدة. موثوق به من قبل الحكومات والجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، يتيح Synapse لمستخدميك التواصل بأمان مع الاحتفاظ بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك.
يتيح الاتحاد لخادمك الاتصال بسلاسة بخوادم Matrix الأخرى، بحيث يمكن لمستخدميك الوصول إلى أي شخص على شبكة Matrix العالمية. مع جسور إلى Slack و Discord و IRC و Telegram، يندمج Synapse في سير عمل الاتصال الحالي دون إجبار الجميع على منصة واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Matrix Synapse
التشفير الشامل
جميع الرسائل الخاصة والمحادثات الجماعية مشفرة افتراضيًا، مما يضمن بقاء البيانات خاصة حتى عن مديري الخوادم.
دعم الاتحاد
تواصل مع المستخدمين على أي خادم Matrix في جميع أنحاء العالم من خلال الاتحاد السلس عبر الخوادم.
جسور المنصة
اتصل بـ Slack و Discord و IRC و Telegram ومنصات أخرى عبر جسور البروتوكول.
غرف ومساحات
نظّم المحادثات باستخدام الغرف، والمساحات، وسلاسل الرسائل، والتفاعلات، وتحرير الرسائل لتواصل منظم.
مكالمات صوت وفيديو
إجراء مكالمات صوت وفيديو عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مباشرةً داخل عملاء Matrix دون الحاجة إلى خدمات خارجية.
تكامل SSO
مصادقة المستخدمين عبر موفري OIDC و SAML و CAS لتسجيل الدخول الموحد للمؤسسات.
لماذا تشغّل Matrix Synapse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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