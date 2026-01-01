Matrix Synapse هو الخادم الرئيسي المرجعي لبروتوكول الاتصال المفتوح Matrix، مما يتيح المراسلة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الملفات، والتشفير من طرف إلى طرف عبر شبكة خوادم موحدة. موثوق به من قبل الحكومات والجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، يتيح Synapse لمستخدميك التواصل بأمان مع الاحتفاظ بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك.

يتيح الاتحاد لخادمك الاتصال بسلاسة بخوادم Matrix الأخرى، بحيث يمكن لمستخدميك الوصول إلى أي شخص على شبكة Matrix العالمية. مع جسور إلى Slack و Discord و IRC و Telegram، يندمج Synapse في سير عمل الاتصال الحالي دون إجبار الجميع على منصة واحدة.