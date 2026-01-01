نظام نقاط البيع مفتوح المصدر (Open Source POS) هو نظام نقاط بيع قائم على الويب باستخدام PHP، مصمم للمتاجر الصغيرة والمقاهي وشركات الخدمات التي تحتاج إلى نظام تسجيل نقدي كامل الميزات بدون رسوم SaaS لكل محطة. تعمل الواجهة المستندة إلى المتصفح على أي جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي، بحيث يقوم نفس الواجهة الخلفية بتشغيل عمليات الدفع وتحديثات المخزون وإعداد التقارير من أي جهاز على الشبكة المحلية.

تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بسجلات العملاء وسجل المبيعات وبيانات التسعير على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون اشتراك شهري، ولا نسبة مئوية على المعاملات، ولا قيود على البائع. يتم توفير قاعدة بيانات MariaDB المضمنة تلقائيًا ويتم الاحتفاظ بها في وحدات تخزين مسماة لترقيات آمنة.