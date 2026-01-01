خصم يصل إلى 69% على Open Source POS

انشر POS مفتوح المصدر بتثبيت بنقرة واحدة.

نظام نقاط بيع قائم على الويب لمتاجر التجزئة مع إدارة المخزون وإدارة العملاء وتقارير المبيعات.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر POS مفتوح المصدر بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Source POS

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Source POS

نظام نقاط البيع مفتوح المصدر (Open Source POS) هو نظام نقاط بيع قائم على الويب باستخدام PHP، مصمم للمتاجر الصغيرة والمقاهي وشركات الخدمات التي تحتاج إلى نظام تسجيل نقدي كامل الميزات بدون رسوم SaaS لكل محطة. تعمل الواجهة المستندة إلى المتصفح على أي جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي، بحيث يقوم نفس الواجهة الخلفية بتشغيل عمليات الدفع وتحديثات المخزون وإعداد التقارير من أي جهاز على الشبكة المحلية.

تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بسجلات العملاء وسجل المبيعات وبيانات التسعير على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون اشتراك شهري، ولا نسبة مئوية على المعاملات، ولا قيود على البائع. يتم توفير قاعدة بيانات MariaDB المضمنة تلقائيًا ويتم الاحتفاظ بها في وحدات تخزين مسماة لترقيات آمنة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Open Source POS

الدفع بالتجزئة

معالجة المبيعات والمرتجعات والحجوزات باستخدام مسح الباركود والبحث عن الأصناف وإيصالات قابلة للتخصيص مطبوعة على طابعات حرارية قياسية.

تتبع المخزون

تتبع مستويات المخزون، وعيّن حدود إعادة الطلب، وأدر الموردين عبر فئات متعددة من الأصناف مع تعديلات تلقائية على كل عملية بيع.

إدارة العملاء

الحفاظ على قاعدة بيانات العملاء مع سجل الشراء ونقاط الولاء وأرصدة رصيد المتجر ومستويات التسعير لكل عميل.

تقارير المبيعات

إنشاء تقارير مفصلة عن المبيعات والضرائب والمدفوعات والأرباح والخصومات عبر نطاقات تواريخ قابلة للتكوين وفلاتر الموظفين.

حسابات الموظفين

أنشئ تسجيلات دخول فردية للموظفين بأذونات قائمة على الأدوار لفصل وصول أمين الصندوق والمدير والتقارير على محطة طرفية مشتركة.

ضرائب العملات المتعددة

قم بتكوين أسعار ضرائب متعددة وعملات وطرق دفع لتتوافق مع قواعد البيع بالتجزئة المحلية وتفضيلات الدفع للعملاء.

لماذا تشغّل Open Source POS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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Gad Iradufasha
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

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