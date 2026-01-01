انشر POS مفتوح المصدر بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام نقاط بيع قائم على الويب لمتاجر التجزئة مع إدارة المخزون وإدارة العملاء وتقارير المبيعات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Source POS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Source POS
نظام نقاط البيع مفتوح المصدر (Open Source POS) هو نظام نقاط بيع قائم على الويب باستخدام PHP، مصمم للمتاجر الصغيرة والمقاهي وشركات الخدمات التي تحتاج إلى نظام تسجيل نقدي كامل الميزات بدون رسوم SaaS لكل محطة. تعمل الواجهة المستندة إلى المتصفح على أي جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي، بحيث يقوم نفس الواجهة الخلفية بتشغيل عمليات الدفع وتحديثات المخزون وإعداد التقارير من أي جهاز على الشبكة المحلية.
تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بسجلات العملاء وسجل المبيعات وبيانات التسعير على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون اشتراك شهري، ولا نسبة مئوية على المعاملات، ولا قيود على البائع. يتم توفير قاعدة بيانات MariaDB المضمنة تلقائيًا ويتم الاحتفاظ بها في وحدات تخزين مسماة لترقيات آمنة.
الميزات الرئيسية لـ Open Source POS
الدفع بالتجزئة
معالجة المبيعات والمرتجعات والحجوزات باستخدام مسح الباركود والبحث عن الأصناف وإيصالات قابلة للتخصيص مطبوعة على طابعات حرارية قياسية.
تتبع المخزون
تتبع مستويات المخزون، وعيّن حدود إعادة الطلب، وأدر الموردين عبر فئات متعددة من الأصناف مع تعديلات تلقائية على كل عملية بيع.
إدارة العملاء
الحفاظ على قاعدة بيانات العملاء مع سجل الشراء ونقاط الولاء وأرصدة رصيد المتجر ومستويات التسعير لكل عميل.
تقارير المبيعات
إنشاء تقارير مفصلة عن المبيعات والضرائب والمدفوعات والأرباح والخصومات عبر نطاقات تواريخ قابلة للتكوين وفلاتر الموظفين.
حسابات الموظفين
أنشئ تسجيلات دخول فردية للموظفين بأذونات قائمة على الأدوار لفصل وصول أمين الصندوق والمدير والتقارير على محطة طرفية مشتركة.
ضرائب العملات المتعددة
قم بتكوين أسعار ضرائب متعددة وعملات وطرق دفع لتتوافق مع قواعد البيع بالتجزئة المحلية وتفضيلات الدفع للعملاء.
لماذا تشغّل Open Source POS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)