مودل هو نظام إدارة التعلم مفتوح المصدر الأكثر شعبية في العالم، ويحظى بثقة 489 مليون مستخدم عبر أكثر من 152,000 موقع في 236 دولة. يوفر كل ما يحتاجه المعلمون وفرق التدريب: إنشاء الدورات التدريبية، الاختبارات والتقييمات، مراجعات الأقران، منتديات النقاش، إدارة الدرجات، والوصول عبر الهاتف المحمول — كل ذلك تحت منصة واحدة مستضافة ذاتيًا. مع توافق WCAG 2.1 AA لإمكانية الوصول وأكثر من 2,000 إضافة، يتكيف مودل مع أي بيئة تعليمية من مدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر إلى أقسام تدريب الشركات.

تتيح لك استضافة مودل ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التخلص من رسوم الترخيص لكل مستخدم وتمنحك ملكية كاملة لمحتوى الدورة التدريبية وبيانات المتعلمين. يمكنك تثبيت إضافات مخصصة، وتطبيق سمات ذات علامة تجارية، والاندماج مع أنظمة المصادقة الحالية دون قيود تفرضها موفرو أنظمة إدارة التعلم المستضافة.