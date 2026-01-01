نشر مودل بنقرة واحدة
نظام إدارة التعلم مفتوح المصدر الأكثر شعبية في العالم، موثوق به من قبل 489 مليون مستخدم للدورات التدريبية عبر الإنترنت والتقييمات والتدريب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Moodle
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Moodle
مودل هو نظام إدارة التعلم مفتوح المصدر الأكثر شعبية في العالم، ويحظى بثقة 489 مليون مستخدم عبر أكثر من 152,000 موقع في 236 دولة. يوفر كل ما يحتاجه المعلمون وفرق التدريب: إنشاء الدورات التدريبية، الاختبارات والتقييمات، مراجعات الأقران، منتديات النقاش، إدارة الدرجات، والوصول عبر الهاتف المحمول — كل ذلك تحت منصة واحدة مستضافة ذاتيًا. مع توافق WCAG 2.1 AA لإمكانية الوصول وأكثر من 2,000 إضافة، يتكيف مودل مع أي بيئة تعليمية من مدارس رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر إلى أقسام تدريب الشركات.
تتيح لك استضافة مودل ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التخلص من رسوم الترخيص لكل مستخدم وتمنحك ملكية كاملة لمحتوى الدورة التدريبية وبيانات المتعلمين. يمكنك تثبيت إضافات مخصصة، وتطبيق سمات ذات علامة تجارية، والاندماج مع أنظمة المصادقة الحالية دون قيود تفرضها موفرو أنظمة إدارة التعلم المستضافة.
الميزات الرئيسية لـ Moodle
منشئ الدورات
تنظيم الدورات بالسحب والإفلات مع دعم لمقاطع الفيديو وحزم SCORM والاختبارات والواجبات والأنشطة التفاعلية في محرر موحد واحد.
أدوات التقييم
تتيح الاختبارات القصيرة وتقييمات الأقران والتصنيف القائم على معايير التقييم والملاحظات الآلية للمدرسين طرقًا مرنة لتقييم وتتبع تقدم المتعلمين.
ميزات التعاون
منتديات النقاش وغرف الدردشة والويكي وتكامل مؤتمرات الفيديو المدمج تسهل التعلم النشط والتفاعل الجماعي على أي نطاق.
التحليلات والتقارير
تتتبع التقارير القابلة للتخصيص إكمال الدورة التدريبية ودرجات الاختبارات ومقاييس التفاعل حتى يتمكن المدربون من تحديد المتعلمين المتعثرين مبكرًا.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
أكثر من 2000 إضافة توسع Moodle مع التلعيب، وتكاملات الطرف الثالث، وأنواع الأنشطة المخصصة، وتنسيقات التقييم المتخصصة.
لماذا تشغّل Moodle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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