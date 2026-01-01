نشر RAGflow بنقرة واحدة.
محرك RAG بجودة إنتاجية عالية مع تحليل عميق للمستندات، واسترجاع الرسوم البيانية المعرفية، ودعم نماذج LLM المتعددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RAGflow
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RAGflow
RAGflow هو محرك توليد معزز بالاسترجاع جاهز للإنتاج ومبني حول فهم عميق للمستندات. على عكس تطبيقات RAG الأساسية التي تتعامل مع المستندات كنص عادي، يقوم RAGflow بتحليل ملفات PDF وجداول البيانات والعروض التقديمية والصور مع مراعاة التخطيط للحفاظ على معنى الجداول والأشكال والمحتوى المنظم قبل الفهرسة.
استضافة RAGflow ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية مستنداتك ويمنحك تحكمًا كاملاً في موفري LLM واستراتيجيات التقطيع وخطوط أنابيب الاسترجاع. تفتح الرسوم البيانية المعرفية المدمجة وواجهات GraphRAG الخلفية إمكانية الاستدلال عبر المستندات التي لا يمكن للبحث المتجه المسطح مضاهاتها.
الميزات الرئيسية لـ RAGflow
تحليل عميق للمستندات
يتعامل الاستخراج الواعي بالتخطيط مع ملفات PDF وملفات Word وجداول البيانات والصور الممسوحة ضوئيًا — مع الحفاظ على الجداول والأشكال والبنية التي تدمرها برامج تحليل النصوص العادية.
استرجاع الرسم البياني المعرفي
يتيح GraphRAG المدمج وفهرسة الرسم البياني المعرفي الاستدلال عبر المستندات واستعلامات العلاقات بما يتجاوز ما يدعمه البحث المتجه المسطح.
دعم نماذج اللغة الكبيرة المتعددة
اتصل بـ OpenAI، وAzure OpenAI، وOllama، وAnthropic، وGoogle، وأكثر من 20 مزودًا آخر دون إعادة فهرسة مستنداتك.
استراتيجيات التجزئة المرنة
اختر من بين أوضاع التجزئة: عام، سؤال وجواب، يدوي، جدول، وورقي، لمطابقة بنية كل نوع مستند لتحقيق دقة استرجاع مثالية.
التحكم في الوصول متعدد المستخدمين
أذونات مستندة إلى الأدوار تسمح للفرق بمشاركة قواعد المعرفة مع إبقاء مجموعات المستندات الحساسة مقصورة على المستخدمين المصرح لهم.
REST API و SDK
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة ومجموعة تطوير برامج Python الرسمية تتيح لك تضمين RAGflow في تطبيقاتك الخاصة وأتمتة مسارات استيعاب المستندات.
لماذا تشغّل RAGflow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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