AstrBot هي منصة روبوت محادثة قوية مفتوحة المصدر تربط نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة بما في ذلك Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE. مع أكثر من 25000 نجمة على GitHub، توفر إطار عمل موحدًا لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع دعم متعدد الوسائط، وقواعد معرفية، وبيئة اختبار (sandbox) للوكلاء لتنفيذ التعليمات البرمجية بأمان، وتكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP).

يؤدي استضافة AstrBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الحفاظ على مفاتيح API الخاصة بك، وسجل المحادثات، وبيانات قاعدة المعارف خاصة تمامًا. مع أكثر من 1000 مكون إضافي مجتمعي يمكن تثبيتها من المتجر المدمج وواجهة مستخدم قائمة على الويب للتكوين، تحصل على بنية تحتية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية.