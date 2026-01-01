نشر AstrBot بنقرة واحدة.
إطار عمل روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يربط نماذج اللغة الكبيرة بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AstrBot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AstrBot
AstrBot هي منصة روبوت محادثة قوية مفتوحة المصدر تربط نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة بما في ذلك Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE. مع أكثر من 25000 نجمة على GitHub، توفر إطار عمل موحدًا لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع دعم متعدد الوسائط، وقواعد معرفية، وبيئة اختبار (sandbox) للوكلاء لتنفيذ التعليمات البرمجية بأمان، وتكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP).
يؤدي استضافة AstrBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الحفاظ على مفاتيح API الخاصة بك، وسجل المحادثات، وبيانات قاعدة المعارف خاصة تمامًا. مع أكثر من 1000 مكون إضافي مجتمعي يمكن تثبيتها من المتجر المدمج وواجهة مستخدم قائمة على الويب للتكوين، تحصل على بنية تحتية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الاعتماد على خدمات استضافة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ AstrBot
مراسلة متعددة المنصات
ربط نشر AstrBot واحد بـ Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE والمزيد في وقت واحد.
سوق الإضافات
ثبّت من أكثر من 1000 إضافة مجتمعية بنقرة واحدة لتوسيع الإمكانيات — أدوات الإشراف، المجدولات، عمليات الدمج، والمزيد.
بيئة اختبار الوكيل
تنفيذ التعليمات البرمجية بأمان داخل بيئة معزولة (sandbox) أثناء المحادثات، مما يتيح سير عمل قوي قائم على الوكلاء دون تعريض النظام المضيف للخطر.
دعم قاعدة المعرفة
اربط قواعد المعرفة المخصصة بروبوتاتك حتى تجيب على الأسئلة بناءً على مستنداتك وبياناتك الخاصة بدلاً من بيانات التدريب العامة.
تكامل MCP
يتيح دعم بروتوكول سياق النموذج لـ AstrBot استخدام أدوات ومصادر بيانات خارجية، مما يفتح سلوكيات وكيلية متقدمة تتجاوز الدردشة البسيطة.
لماذا تشغّل AstrBot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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