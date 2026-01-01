انشر WireGuard Easy بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة WireGuard VPN قائمة على الويب مع إنشاء العملاء ورموز QR وإحصائيات حركة المرور في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WireGuard Easy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WireGuard Easy
WireGuard Easy هو واجهة ويب مستضافة ذاتيًا تجعل نشر وإدارة خادم WireGuard VPN أمرًا مباشرًا لأي مستوى مهارة. يوفر لوحة تحكم لإنشاء تكوينات العملاء، وتوليد رموز QR للإعداد عبر الهاتف المحمول، ومراقبة إحصائيات حركة المرور في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التعامل مع WireGuard CLI.
استضافة WireGuard Easy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك خادم VPN خاصًا تحت سيطرتك الكاملة. يوفر التشفير الحديث لوحدة WireGuard ووحدة النواة خفيفة الوزن أنفاقًا أسرع وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ من OpenVPN أو IPSec، وتجعل واجهة المستخدم الويب إضافة العملاء أو تعطيلهم أو إزالتهم فوريًا دون إعادة تشغيل الخادم.
الميزات الرئيسية لـ WireGuard Easy
إدارة مستندة إلى الويب
إضافة عملاء VPN وتمكينهم وتعطيلهم وحذفهم من واجهة المتصفح دون استخدام سطر أوامر WireGuard.
إعداد رمز الاستجابة السريعة
إنشاء رموز QR لكل تهيئة عميل لمسحها باستخدام تطبيق WireGuard للجوال لإعداد اتصال فوري.
إحصائيات حركة المرور في الوقت الحقيقي
راقب استخدام النطاق الترددي لكل عميل والطوابع الزمنية لآخر ظهور من لوحة التحكم لتتبع نشاط VPN.
أنفاق WireGuard سريعة
يوفر تشفير WireGuard الحديث وتطبيقه على مستوى النواة أنفاق VPN أسرع وأكثر كفاءة من OpenVPN.
تصدير تكوين العميل
قم بتنزيل ملفات تكوين العميل لأي جهاز يدعم WireGuard، بما في ذلك عملاء سطح المكتب والجوال والموجهات.
لماذا تشغّل WireGuard Easy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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