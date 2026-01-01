WireGuard Easy هو واجهة ويب مستضافة ذاتيًا تجعل نشر وإدارة خادم WireGuard VPN أمرًا مباشرًا لأي مستوى مهارة. يوفر لوحة تحكم لإنشاء تكوينات العملاء، وتوليد رموز QR للإعداد عبر الهاتف المحمول، ومراقبة إحصائيات حركة المرور في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التعامل مع WireGuard CLI.

استضافة WireGuard Easy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك خادم VPN خاصًا تحت سيطرتك الكاملة. يوفر التشفير الحديث لوحدة WireGuard ووحدة النواة خفيفة الوزن أنفاقًا أسرع وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ من OpenVPN أو IPSec، وتجعل واجهة المستخدم الويب إضافة العملاء أو تعطيلهم أو إزالتهم فوريًا دون إعادة تشغيل الخادم.