انشر Bluesky Ozone بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة استضافة ذاتية للإشراف والتصنيف لشبكة Bluesky وتطبيقات بروتوكول AT الأخرى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bluesky Ozone
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky Ozone
Bluesky Ozone هو خدمة الإشراف والتصنيف الرسمية لبروتوكول AT، الشبكة المفتوحة التي تشغل Bluesky. إنه يجمع واجهة مستخدم ويب Next.js مع خدمة خلفية تسمح للمشرفين بفرز التقارير، وإزالة أو تعليق المحتوى والحسابات، وتطبيق التصنيفات، ونشر تلك التصنيفات مرة أخرى إلى الشبكة عبر WebSockets.
تشغيل مثيل Ozone الخاص بك يحولك إلى مصنّف قابل للتكديس يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيه، مما يمنح المجتمعات والناشرين والباحثين طريقة لتشكيل ما يرونه هم وأعضاؤهم دون الاعتماد على أي مزود إشراف واحد. الاستضافة الذاتية تحافظ على التقارير، وسجل التصنيفات، وقرارات السياسة على بنية تحتية تتحكم فيها.
الميزات الرئيسية لـ Bluesky Ozone
التوسيم القابل للتكديس
انشر تصنيفات يمكن لمستخدمي Bluesky اختيارها، مع إضافة طبقات من وجهات نظرك الإشرافية فوق سياسات الشبكة الافتراضية.
فرز التقارير
مراجعة، وتصعيد، واتخاذ إجراء بشأن تقارير الإشراف الواردة من واجهة واحدة مصممة لفرق الإشراف.
الإزالة والتعليق
تطبيق عمليات الإزالة، وتعليق الحسابات، والتراجع عن القرارات مع سجل تدقيق كامل مرتبط بهوية المشرف.
قوالب البريد الإلكتروني
أرسل رسائل بريد إلكتروني إشرافية جاهزة إلى المستخدمين المتأثرين مباشرة من لوحة التحكم لضمان تواصل متسق.
قواعد التسمية المخصصة
أنشئ وعدّل مفردات التصنيفات الخاصة بك لتناسب المجتمعات المتخصصة أو اللغات أو سياسات المحتوى.
لماذا تشغّل Bluesky Ozone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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