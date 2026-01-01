نشر Resilio Sync بتثبيت بنقرة واحدة.
مزامنة الملفات من نظير إلى نظير عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم والأجهزة المحمولة بدون وسيط سحابي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Resilio Sync
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Resilio Sync
Resilio Sync هو خدمة مزامنة ملفات من نظير إلى نظير تعتمد على بروتوكول BitTorrent، وقد تم إصداره في الأصل باسم BitTorrent Sync. ينقل الملفات مباشرة بين أجهزتك عبر قناة P2P مشفرة، دون تحميل أي شيء إلى مزود سحابي — تشارك خوادمك الافتراضية (VPS) وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والهواتف مجلدًا عن طريق تبادل مفاتيح المشاركة المشفرة، ثم تحافظ على مزامنة هذا المجلد مع تغير الملفات.
استضافة Resilio Sync ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك نظير مزامنة دائم التشغيل يحتفظ بالنسخة الأصلية لمجلداتك المشتركة، ويقبل التغييرات الواردة من أي جهاز آخر على المشاركة في أي وقت من اليوم — دون قيود على النطاق الترددي، أو حدود لحجم الملفات، أو رسوم متكررة للمزامنة السحابية التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Resilio Sync
مزامنة مباشرة بين النظراء
نقل ملفات مشفر بين أجهزتك عبر قناة P2P — بياناتك لا تستقر أبدًا على خادم تابع لجهة خارجية.
لا توجد قيود على حجم الملف
مزامنة الملفات والمجلدات بأي حجم دون قيود السحابة التجارية — المهم هو مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي الخاصين بك.
المزامنة الانتقائية
اختر لكل مجلد الأجهزة التي تتلقى المحتوى الكامل مقابل البث عند الطلب، حتى لا تضطر الهواتف إلى عكس المكتبات بأكملها.
مشاركة المفاتيح والروابط
تتيح لك أوضاع المشاركة للقراءة فقط، والقراءة والكتابة، والرابط لمرة واحدة التحكم بدقة فيما يمكن لكل نظير مدعو فعله باستخدام مجلد مشترك.
تطبيقات أصلية عبر المنصات
عملاء الطرف الأول لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android و NAS يعني أن كل جهاز يتحدث نفس البروتوكول بشكل أصلي.
لماذا تشغّل Resilio Sync على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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