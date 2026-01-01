Resilio Sync هو خدمة مزامنة ملفات من نظير إلى نظير تعتمد على بروتوكول BitTorrent، وقد تم إصداره في الأصل باسم BitTorrent Sync. ينقل الملفات مباشرة بين أجهزتك عبر قناة P2P مشفرة، دون تحميل أي شيء إلى مزود سحابي — تشارك خوادمك الافتراضية (VPS) وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والهواتف مجلدًا عن طريق تبادل مفاتيح المشاركة المشفرة، ثم تحافظ على مزامنة هذا المجلد مع تغير الملفات.

استضافة Resilio Sync ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك نظير مزامنة دائم التشغيل يحتفظ بالنسخة الأصلية لمجلداتك المشتركة، ويقبل التغييرات الواردة من أي جهاز آخر على المشاركة في أي وقت من اليوم — دون قيود على النطاق الترددي، أو حدود لحجم الملفات، أو رسوم متكررة للمزامنة السحابية التجارية.