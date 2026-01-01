انشر SolidInvoice بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق فواتير مفتوح المصدر مبني على Symfony للمستقلين والشركات الصغيرة لإدارة العملاء وعروض الأسعار والمدفوعات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SolidInvoice
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SolidInvoice
SolidInvoice هو تطبيق فواتير مفتوح المصدر مبني على إطار عمل Symfony، مصمم للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة الذين يحتاجون إلى أداة فوترة نظيفة ومركزة بدون رسوم شهرية لخدمات SaaS. يغطي التطبيق دورة العمل الكاملة من عرض السعر إلى تحصيل المدفوعات: إدارة العملاء وجهات الاتصال، إرسال عروض أسعار تتحول إلى فواتير، تتبع المدفوعات، وتكوين الضرائب والعملات لتناسب نطاق سلطتك القضائية.
تضمن استضافة SolidInvoice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات العملاء، وتاريخ الفواتير، وبيانات الدفع على بنية تحتية تتحكم بها أنت — بدون تسعيرة لكل مستخدم، وبدون رسوم لكل فاتورة، وبدون وصول أي طرف ثالث إلى المعلومات المالية الحساسة. يرشدك معالج التشغيل الأول خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول الأولي، وتخزن خدمة MySQL المرفقة جميع بيانات المعاملات خلف بروتوكول HTTPS المُدار بواسطة Traefik منذ النشر الأول.
الميزات الرئيسية لـ SolidInvoice
عروض الأسعار والفواتير
إصدار عروض أسعار احترافية تتحول إلى فواتير بنقرة واحدة، مع إزالة إدخال البيانات المكرر عبر سير عمل المبيعات إلى الفوترة.
إدارة العملاء
تتبع العملاء وجهات الاتصال وأرصدة الائتمان في دليل مركزي مع سجل فواتير لكل عميل والأرصدة المستحقة.
فواتير متكررة
جدولة الفواتير المتكررة لعملاء العقود الدائمة وفوترة الاشتراكات، مع الإنشاء التلقائي حسب الدورة التي تحددها.
تتبع الدفع
تسجيل المدفوعات الجزئية والكاملة مقابل الفواتير، مع دعم مدمج لبوابات الدفع القابلة للتوصيل مثل Stripe و PayPal.
متعدد العملات والضرائب
فوتر العملاء الدوليين بعملاتهم المحلية وقم بتكوين معدلات ضرائب متعددة للتعامل مع VAT و GST والهياكل الضريبية الإقليمية.
تم إنشاؤه على Symfony
مدعومًا بإطار عمل Symfony PHP الناضج، مما يوفر أساسًا مستقرًا وقابلاً للتوسيع مع سجل حافل بالصيانة طويلة الأمد.
لماذا تشغّل SolidInvoice على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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