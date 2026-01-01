SolidInvoice هو تطبيق فواتير مفتوح المصدر مبني على إطار عمل Symfony، مصمم للمستقلين والاستشاريين والشركات الصغيرة الذين يحتاجون إلى أداة فوترة نظيفة ومركزة بدون رسوم شهرية لخدمات SaaS. يغطي التطبيق دورة العمل الكاملة من عرض السعر إلى تحصيل المدفوعات: إدارة العملاء وجهات الاتصال، إرسال عروض أسعار تتحول إلى فواتير، تتبع المدفوعات، وتكوين الضرائب والعملات لتناسب نطاق سلطتك القضائية.

تضمن استضافة SolidInvoice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات العملاء، وتاريخ الفواتير، وبيانات الدفع على بنية تحتية تتحكم بها أنت — بدون تسعيرة لكل مستخدم، وبدون رسوم لكل فاتورة، وبدون وصول أي طرف ثالث إلى المعلومات المالية الحساسة. يرشدك معالج التشغيل الأول خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول الأولي، وتخزن خدمة MySQL المرفقة جميع بيانات المعاملات خلف بروتوكول HTTPS المُدار بواسطة Traefik منذ النشر الأول.