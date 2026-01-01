انشر Unmanic بنقرة واحدة.
مُحسِّن لمكتبة الوسائط ذاتي الاستضافة يقوم بتحويل الترميز تلقائيًا وتحويل الملفات إلى التنسيقات المفضلة لديك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Unmanic
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Unmanic
Unmanic هي أداة لتحسين مكتبة الوسائط مستضافة ذاتيًا تقوم تلقائيًا بمسح ملفاتك ضوئيًا وتحويلها إلى تنسيقات متسقة باستخدام FFmpeg. بدلاً من تحويل الملفات يدويًا أو كتابة البرامج النصية، يراقب Unmanic باستمرار دليل المكتبة، ويحدد الملفات التي لا تتطابق مع الإعدادات المسبقة للإخراج التي قمت بتكوينها، ويضعها في قائمة الانتظار للمعالجة — كل ذلك يتم إدارته عبر واجهة ويب.
استضافة Unmanic ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك مسار تحويل دائم التشغيل لمجموعة الوسائط الخاصة بك. سواء كنت تقوم بتوحيد برامج ترميز الفيديو، أو تقليل أحجام الملفات، أو معالجة تسجيلات DVR، يتولى Unmanic المهام في الخلفية دون الحاجة إلى بقاء جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك قيد التشغيل.
الميزات الرئيسية لـ Unmanic
المسح الآلي للمكتبة
يقوم Unmanic بمسح دليل الوسائط الخاص بك باستمرار ويضع الملفات التي لا تتوافق مع إعدادات الإخراج المسبقة التي قمت بتكوينها في قائمة الانتظار للمعالجة.
تحويل الترميز المدعوم بـ FFmpeg
تحويل ترميز الفيديو والصوت إلى أي تنسيق أو برنامج ترميز مدعوم بواسطة FFmpeg، بما في ذلك H.264، H.265، AV1، و AAC.
نظام المكونات الإضافية
قم بتوسيع Unmanic باستخدام إضافات المجتمع لإزالة الإعلانات التجارية، وإعادة تسمية الملفات، وضغط الأرشيفات، والمزيد.
مراقب ملفات في الوقت الحقيقي
يتم اكتشاف الملفات الجديدة أو المعدلة تلقائيًا، لذلك يتم وضع الوسائط المضافة حديثًا في قائمة الانتظار للمعالجة دون تدخل يدوي.
إدارة طابور المهام
إدارة مهام التحويل المتزامنة باستخدام قائمة انتظار مرئية تعرض التقدم المباشر والوقت المقدر وسجل المعالجة.
لماذا تشغّل Unmanic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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