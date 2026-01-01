Unmanic هي أداة لتحسين مكتبة الوسائط مستضافة ذاتيًا تقوم تلقائيًا بمسح ملفاتك ضوئيًا وتحويلها إلى تنسيقات متسقة باستخدام FFmpeg. بدلاً من تحويل الملفات يدويًا أو كتابة البرامج النصية، يراقب Unmanic باستمرار دليل المكتبة، ويحدد الملفات التي لا تتطابق مع الإعدادات المسبقة للإخراج التي قمت بتكوينها، ويضعها في قائمة الانتظار للمعالجة — كل ذلك يتم إدارته عبر واجهة ويب.

استضافة Unmanic ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك مسار تحويل دائم التشغيل لمجموعة الوسائط الخاصة بك. سواء كنت تقوم بتوحيد برامج ترميز الفيديو، أو تقليل أحجام الملفات، أو معالجة تسجيلات DVR، يتولى Unmanic المهام في الخلفية دون الحاجة إلى بقاء جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك قيد التشغيل.