Gerrit هو نظام مراجعة أكواد مفتوح المصدر وقائم على الويب، مبني على Git. يتم تقديم كل تغيير كمجموعة تصحيحات (patch set) — وهي وحدة مراجعة ذات إصدارات — يقوم زملاء الفريق بتقييمها من خلال التعليقات المضمنة وموافقات التصويت وقواعد الإرسال القابلة للتكوين قبل دمجها. تم إنشاؤه في الأصل في Google واستخدمته Android و Chromium و Qt، ويجلب Gerrit انضباط المراجعة المنظم لأي فريق هندسي.

تمنحك استضافة Gerrit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في المستودعات وأذونات الوصول وسير عمل مراجعة الأكواد. مع التمهيد الذي يجعل المستخدم الأول مسؤولاً (first-user-becomes-admin bootstrap)، وقواعد الوصول الدقيقة لكل مشروع، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 100 إضافة، تم تصميم Gerrit للفرق التي تحتاج إلى سجلات تدقيق وبوابات جودة أكواد صارمة دون الاعتماد على منصات خارجية.