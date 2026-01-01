انشر Gerrit بنقرة واحدة.
منصة لمراجعة الكود على مستوى المؤسسات تحظى بثقة أندرويد وكروميوم والمشاريع الكبرى مفتوحة المصدر حول العالم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gerrit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gerrit
Gerrit هو نظام مراجعة أكواد مفتوح المصدر وقائم على الويب، مبني على Git. يتم تقديم كل تغيير كمجموعة تصحيحات (patch set) — وهي وحدة مراجعة ذات إصدارات — يقوم زملاء الفريق بتقييمها من خلال التعليقات المضمنة وموافقات التصويت وقواعد الإرسال القابلة للتكوين قبل دمجها. تم إنشاؤه في الأصل في Google واستخدمته Android و Chromium و Qt، ويجلب Gerrit انضباط المراجعة المنظم لأي فريق هندسي.
تمنحك استضافة Gerrit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في المستودعات وأذونات الوصول وسير عمل مراجعة الأكواد. مع التمهيد الذي يجعل المستخدم الأول مسؤولاً (first-user-becomes-admin bootstrap)، وقواعد الوصول الدقيقة لكل مشروع، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 100 إضافة، تم تصميم Gerrit للفرق التي تحتاج إلى سجلات تدقيق وبوابات جودة أكواد صارمة دون الاعتماد على منصات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Gerrit
سير عمل المراجعة المستند إلى التصحيح
يتم تقديم كل تغيير في الكود كمجموعة تصحيحات ذات إصدار، مما يمنح المراجعين رؤية واضحة لكل تكرار وتاريخ المراجعة الكامل.
صلاحيات دقيقة
حدد قواعد الوصول لكل مشروع، ولكل فرع، ولكل إجراء للأفراد والمجموعات، بما في ذلك حقوق الدفع القسري والإرسال.
التعليق على الكود المضمن
اترك تعليقات على أسطر معينة من التعليمات البرمجية ورد عليها مباشرةً، مع إبقاء مناقشات المراجعة مرتبطة مباشرةً بالتعليمات البرمجية التي تشير إليها.
تكامل CI/CD
قم بتشغيل Jenkins أو Zuul أو أي نظام CI تلقائيًا عند مجموعات التصحيحات الجديدة عبر webhooks وواجهة برمجة تطبيقات تدفق الأحداث المدمجة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع Gerrit بأكثر من 100 إضافة مجتمعية لمصادقة LDAP والمقاييس والإشعارات وسير عمل المراجعة المخصصة.
إدارة المستودعات المتعددة
إدارة ومراجعة التغييرات عبر مستودعات Git متعددة من خلال مثيل واحد مع التحكم الموحد في الوصول وسجلات التدقيق.
لماذا تشغّل Gerrit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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