Homebox هو نظام جرد وتنظيم مصمم خصيصًا للمستخدمين المنزليين الذين يرغبون في تنظيم ممتلكاتهم الشخصية. يتيح لك فهرسة العناصر بالصور والحقول المخصصة وعلامات الموقع، مع تتبع الضمانات وتواريخ الشراء والقيم لأغراض وثائق التأمين. ويسهل ترميز رمز الاستجابة السريعة (QR) تحديد موقع العناصر والعثور عليها في الغرف أو مساحات التخزين المختلفة.

استضافة Homebox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بيانات المخزون الحساسة — بما في ذلك تفاصيل الممتلكات الثمينة وسجل الشراء — بشكل كامل، بدون رسوم اشتراك، وبدون قيود على التخزين، وبدون أي خطر من قيام خدمة طرف ثالث بقطع وصولك إلى بياناتك.