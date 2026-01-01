انشر Homebox بنقرة واحدة.
نظام جرد منزلي ذاتي الاستضافة لتتبع وتنظيم وإدارة ممتلكاتك الشخصية بخصوصية تامة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Homebox
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Homebox
Homebox هو نظام جرد وتنظيم مصمم خصيصًا للمستخدمين المنزليين الذين يرغبون في تنظيم ممتلكاتهم الشخصية. يتيح لك فهرسة العناصر بالصور والحقول المخصصة وعلامات الموقع، مع تتبع الضمانات وتواريخ الشراء والقيم لأغراض وثائق التأمين. ويسهل ترميز رمز الاستجابة السريعة (QR) تحديد موقع العناصر والعثور عليها في الغرف أو مساحات التخزين المختلفة.
استضافة Homebox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بيانات المخزون الحساسة — بما في ذلك تفاصيل الممتلكات الثمينة وسجل الشراء — بشكل كامل، بدون رسوم اشتراك، وبدون قيود على التخزين، وبدون أي خطر من قيام خدمة طرف ثالث بقطع وصولك إلى بياناتك.
الميزات الرئيسية لـ Homebox
تسمية كود QR
أنشئ وامسح رموز QR ضوئيًا لتحديد العناصر بسرعة، مما يقلل وقت البحث عبر المجموعات الكبيرة ومساحات التخزين.
تتبع الضمان
سجل تواريخ الشراء والضمانات والإيصالات مع تنبيهات انتهاء الصلاحية حتى لا تفوتك أبدًا فترة المطالبة.
شركة قائمة على الموقع
خصص العناصر لغرف أو مناطق تخزين محددة وابحث حسب الموقع للعثور على أي شيء على الفور.
تتبع القيمة والتأمين
تسجيل قيم العناصر وإنشاء تقارير لوثائق التأمين على المنزل وحساب صافي الثروة.
الأسر متعددة المستخدمين
شارك مخزونك مع أفراد العائلة، مع منحهم صلاحيات لإدارة ممتلكات المنزل بشكل تعاوني.
لماذا تشغّل Homebox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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