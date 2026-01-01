انشر كاريوكي إترنال بنقرة واحدة.
منصة حفلات كاريوكي ذاتية الاستضافة حيث يضيف الضيوف الأغاني إلى قائمة الانتظار من متصفحاتهم المحمولة باستخدام رموز QR.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Karaoke Eternal
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Karaoke Eternal
كاريوكي إترنال هو منصة حفلات كاريوكي مستضافة ذاتيًا بالكامل تحول أي شاشة إلى شاشة عرض كاريوكي. ينضم الضيوف إلى غرفة عن طريق مسح رمز QR ويضيفون الأغاني إلى قائمة الانتظار مباشرة من متصفح هواتفهم المحمولة — لا يتطلب تثبيت أي تطبيق. يتحكم المضيف في التشغيل من أي متصفح، بينما تتيح لك الغرف المستقلة المتعددة تشغيل جلسات متزامنة بقوائم انتظار منفصلة.
تشمل التنسيقات المدعومة مسارات MP3+G مع كلمات CDG، وملفات MP3+G المضغوطة، ومقاطع فيديو كاريوكي MP4، وتصورات WebGL للمسارات التي لا تحتوي على كلمات. يتم تخزين الوسائط والإعدادات في قاعدة بيانات SQLite مدمجة دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية. يكتمل الإعداد الأولي للمسؤول عند الوصول الأول عبر واجهة الويب. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على خصوصية مكتبة الكاريوكي الخاصة بك وتجعلها متاحة دائمًا عند بدء أي حفلة.
الميزات الرئيسية لـ Karaoke Eternal
ترتيب الأغاني من الهاتف المحمول
الضيوف يمسحون رمز QR ويضيفون الأغاني إلى قائمة الانتظار مباشرة من متصفح هواتفهم المحمولة — لا حاجة لتنزيل تطبيق أو إنشاء حساب.
غرف جماعية متعددة
قم بتشغيل جلسات كاريوكي متزامنة في غرف مستقلة، لكل منها قائمة انتظار ومشغل خاص بها، وهو مثالي للأماكن أو الفعاليات الكبيرة.
CDG ودعم الفيديو
تشغيل مسارات MP3+G المتزامنة مع CDG، ومقاطع فيديو كاريوكي MP4، وتصورات WebGL للمسارات التي لا تحتوي على تراكبات كلمات الأغاني.
تحديثات قائمة الانتظار المباشرة
يرى المضيفون والضيوف تحديث قائمة الانتظار المباشرة في الوقت الفعلي عبر جميع الأجهزة المتصلة بنفس الغرفة.
لا يتطلب تطبيق
تجربة الكاريوكي بأكملها تعمل في المتصفح — يضيف الضيوف الأغاني إلى قائمة الانتظار ويدير المضيفون التشغيل دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء.
لماذا تشغّل Karaoke Eternal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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