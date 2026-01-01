كاريوكي إترنال هو منصة حفلات كاريوكي مستضافة ذاتيًا بالكامل تحول أي شاشة إلى شاشة عرض كاريوكي. ينضم الضيوف إلى غرفة عن طريق مسح رمز QR ويضيفون الأغاني إلى قائمة الانتظار مباشرة من متصفح هواتفهم المحمولة — لا يتطلب تثبيت أي تطبيق. يتحكم المضيف في التشغيل من أي متصفح، بينما تتيح لك الغرف المستقلة المتعددة تشغيل جلسات متزامنة بقوائم انتظار منفصلة.

تشمل التنسيقات المدعومة مسارات MP3+G مع كلمات CDG، وملفات MP3+G المضغوطة، ومقاطع فيديو كاريوكي MP4، وتصورات WebGL للمسارات التي لا تحتوي على كلمات. يتم تخزين الوسائط والإعدادات في قاعدة بيانات SQLite مدمجة دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية. يكتمل الإعداد الأولي للمسؤول عند الوصول الأول عبر واجهة الويب. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على خصوصية مكتبة الكاريوكي الخاصة بك وتجعلها متاحة دائمًا عند بدء أي حفلة.