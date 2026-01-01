نشر Lowcoder بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء التطبيقات الداخلية ولوحات المعلومات ولوحات الإدارة مع السحب والإفلات وموصلات البيانات الحقيقية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Lowcoder
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Lowcoder
Lowcoder هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة الكود تتيح للمطورين وفرق العمليات تجميع الأدوات الداخلية ولوحات الإدارة وبوابات العملاء باستخدام منشئ مرئي بالسحب والإفلات. مع أكثر من 50 مكونًا، وموصلات أصلية لقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال، تقوم الفرق بشحن تطبيقات عاملة في ساعات بدلاً من أسابيع — دون إعادة بناء واجهة أمامية من الصفر.
تضمن استضافة Lowcoder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء منطق التطبيق وبيانات اعتماد مصدر البيانات وبيانات المستخدم الداخلية داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى سير العمل الذي تعتمد عليه أعمالك يومًا بعد يوم.
الميزات الرئيسية لـ Lowcoder
منشئ مرئي بالسحب والإفلات
إنشاء واجهات من أكثر من 50 مكونًا جاهزًا — جداول، نماذج، رسوم بيانية، نوافذ منبثقة، والمزيد — وربطها مباشرة باستعلامات البيانات دون كتابة HTML أو CSS.
موصلات البيانات الأصلية
اتصل بـ PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL, وأدوات SaaS الشائعة دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة للتكامل.
منطق أعمال JavaScript
اكتب جافاسكريبت المضمنة داخل الاستعلامات ومعالجات الأحداث للتعبير عن تحويلات البيانات وسير العمل التي لا تستطيع أدوات عدم البرمجة النقية التقاطها.
وحدات قابلة لإعادة الاستخدام
قم بتجميع الشاشات شائعة الاستخدام كوحدات نمطية ودمجها عبر تطبيقات متعددة، مع الحفاظ على اتساق الأدوات الداخلية مع نمو الكتالوج.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
حدد أذونات على مستوى التطبيق، وعلى مستوى الصفحة، وعلى مستوى الاستعلام بحيث يرى كل عضو في الفريق الأدوات والبيانات ذات الصلة بدوره فقط.
تضمين التطبيق وواجهة برمجة التطبيقات (API)
دمج تطبيقات Lowcoder في المواقع الحالية وتشغيلها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يدمج سير عمل التطوير منخفض التعليمات البرمجية في نطاق منتجك الأوسع.
لماذا تشغّل Lowcoder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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