Password Pusher هو تطبيق مفتوح المصدر يحل محل العادة الخطيرة المتمثلة في إرسال بيانات الاعتماد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بصيغة نص عادي. بدلاً من إرسال السر مباشرة، يمكنك إنشاء رابط URL يستخدم لمرة واحدة يقوم بتسليم الحمولة مرة واحدة ثم يحذف نفسه بناءً على عدد المشاهدات، أو الوقت المنقضي، أو كليهما. يتم دعم كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR، ويمكن أن يتطلب كل إرسال عبارة مرور إضافية قبل الكشف عنه.

استضافة Password Pusher ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا تقوم أي خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية بقراءة أو تسجيل أو الاحتفاظ ببيانات الاعتماد المشتركة الخاصة بك، ويبقى سجل التدقيق الكامل على خادمك جنبًا إلى جنب مع البيانات.