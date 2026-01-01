انشر Password Pusher بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة كلمات المرور والملفات والروابط عبر روابط ذاتية التدمير تنتهي صلاحيتها بعد عدد معين من المشاهدات أو بمرور الوقت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Password Pusher
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Password Pusher
Password Pusher هو تطبيق مفتوح المصدر يحل محل العادة الخطيرة المتمثلة في إرسال بيانات الاعتماد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بصيغة نص عادي. بدلاً من إرسال السر مباشرة، يمكنك إنشاء رابط URL يستخدم لمرة واحدة يقوم بتسليم الحمولة مرة واحدة ثم يحذف نفسه بناءً على عدد المشاهدات، أو الوقت المنقضي، أو كليهما. يتم دعم كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR، ويمكن أن يتطلب كل إرسال عبارة مرور إضافية قبل الكشف عنه.
استضافة Password Pusher ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا تقوم أي خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية بقراءة أو تسجيل أو الاحتفاظ ببيانات الاعتماد المشتركة الخاصة بك، ويبقى سجل التدقيق الكامل على خادمك جنبًا إلى جنب مع البيانات.
الميزات الرئيسية لـ Password Pusher
روابط ذاتية التدمير
تنتهي صلاحية عناوين URL ذات الاستخدام الواحد بعد عدد محدد من المشاهدات أو فترة زمنية، لذلك لا يمكن إعادة قراءة الأسرار أو تسريبها من صناديق البريد الوارد.
حماية عبارة المرور
أضف عبارة مرور منفصلة للرابط بحيث لا يكفي عنوان URL الذي يتم اعتراضه وحده لكشف السر.
ملفات ورموز QR
ادفع كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR عبر نفس مسار التسليم المدقق مع سياسات انتهاء الصلاحية لكل نوع.
تسجيل التدقيق الشامل
تتبع إنشاء الهوية واستردادها وتحديد هوية المشاهد لكل عملية دفع، مع حسابات اختيارية ومصادقة ثنائية العوامل للوحة التحكم.
العلامة التجارية المخصصة
قم بتخصيص واجهة المستخدم (UI) بعنوانك الخاص وشعارك ومظهرك وتذييلك للفرق الداخلية أو عمليات النشر الموجهة للعملاء.
JSON API
دمج مشاركة كلمات المرور في البرامج النصية، أو مسارات CI، أو الأدوات الداخلية من خلال JSON API v2 الموثق.
لماذا تشغّل Password Pusher على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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