انشر Trailarr بتثبيت بنقرة واحدة.
قم بتنزيل وتنظيم مقاطع دعائية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية تلقائيًا لمكتبات الوسائط الخاصة بك في Radarr و Sonarr.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Trailarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Trailarr
Trailarr هو رفيق مفتوح المصدر لمجموعة وسائط arr الذي يعثر على المقاطع الدعائية ويقوم بتنزيلها وحفظها جنبًا إلى جنب مع الأفلام والبرامج التلفزيونية التي يديرها بالفعل Radarr و Sonarr. يتصل بالعديد من مثيلات Radarr و Sonarr و Plex، ويكتشف ما إذا كان المقطع الدعائي موجودًا بالفعل، ويستخدم yt-dlp مع FFmpeg لجلب المقاطع المفقودة بالدقة وبرنامج الترميز الذي تختاره.
تساعد استضافة Trailarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) في استمرار سير عمل المقاطع الدعائية دون شغل خادم منزلي، وتهبط الملفات التي تم تنزيلها في نفس مسارات المكتبة التي يقوم خادم الوسائط الخاص بك بمسحها بالفعل. تسهل اتفاقيات التسمية القابلة للتخصيص وملفات تعريف الجودة وسجل الأحداث الاحتفاظ بمجموعة كاملة من المقاطع الدعائية التي تعمل مع Plex و Jellyfin و Emby و Kodi.
الميزات الرئيسية لـ Trailarr
مزامنة Radarr و Sonarr
يتصل بالعديد من مثيلات Radarr و Sonarr و Plex لاكتشاف كل فيلم وبرنامج تلفزيوني مراقب دون الحاجة إلى عمليات استيراد يدوية.
تنزيلات أوتوماتيكية للمقاطع الدعائية
يستخدم yt-dlp و FFmpeg في الخلفية لجلب المقاطع الدعائية وإعادة ترميزها إلى الدقة المفضلة لديك، وبرنامج الترميز، وإعدادات الصوت.
ملفات تعريف الجودة
حدد قواعد الدقة والتنسيق والتصفية لكل ملف تعريف بحيث تحصل كل مكتبة على مقاطع دعائية تتوافق مع معايير جودتها.
اصطلاحات تسمية Plex
يحفظ المقاطع الدعائية بجانب ملفات الوسائط باستخدام أسماء على غرار Plex حتى تلتقطها Plex و Jellyfin و Emby و Kodi بدون تهيئة إضافية.
تسريع المعدات
تسريع VAAPI وNVIDIA الاختياري يسرّع تحويل ترميز المقطورات ويحافظ على انخفاض استخدام وحدة المعالجة المركزية في المكتبات الكبيرة.
سجل الأحداث والسجلات
يُظهر تتبع الأحداث المدمج والسجلات التفصيلية بالضبط أي المقاطع الدعائية تم تنزيلها أو تخطيها أو فشلها لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
لماذا تشغّل Trailarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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