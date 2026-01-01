Trailarr هو رفيق مفتوح المصدر لمجموعة وسائط arr الذي يعثر على المقاطع الدعائية ويقوم بتنزيلها وحفظها جنبًا إلى جنب مع الأفلام والبرامج التلفزيونية التي يديرها بالفعل Radarr و Sonarr. يتصل بالعديد من مثيلات Radarr و Sonarr و Plex، ويكتشف ما إذا كان المقطع الدعائي موجودًا بالفعل، ويستخدم yt-dlp مع FFmpeg لجلب المقاطع المفقودة بالدقة وبرنامج الترميز الذي تختاره.

تساعد استضافة Trailarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) في استمرار سير عمل المقاطع الدعائية دون شغل خادم منزلي، وتهبط الملفات التي تم تنزيلها في نفس مسارات المكتبة التي يقوم خادم الوسائط الخاص بك بمسحها بالفعل. تسهل اتفاقيات التسمية القابلة للتخصيص وملفات تعريف الجودة وسجل الأحداث الاحتفاظ بمجموعة كاملة من المقاطع الدعائية التي تعمل مع Plex و Jellyfin و Emby و Kodi.