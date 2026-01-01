File Browser هو مدير ملفات ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يحول أي دليل على الخادم الخاص بك إلى واجهة إدارة ملفات كاملة الميزات يمكن الوصول إليها من أي متصفح. يدعم عدة مستخدمين بصلاحيات قابلة للتكوين، ومشاركة الملفات عبر الروابط العامة، وتحميلات بالسحب والإفلات، ومحرر أكواد مدمج — كل ذلك دون الحاجة إلى عملاء SSH أو FTP.

استضافة File Browser ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية ملفاتك وتحت سيطرتك، ويتيح لك منح أعضاء الفريق أو العملاء بأمان الوصول إلى أدلة محددة دون الكشف عن بيانات اعتماد الخادم، ويتطلب الحد الأدنى من الموارد ليعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك الأخرى.