انشر متصفح الملفات بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير ملفات خفيف الوزن وقائم على الويب لتصفح وتحميل وإدارة ملفات الخادم مباشرة من متصفحك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ File Browser
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام File Browser
File Browser هو مدير ملفات ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يحول أي دليل على الخادم الخاص بك إلى واجهة إدارة ملفات كاملة الميزات يمكن الوصول إليها من أي متصفح. يدعم عدة مستخدمين بصلاحيات قابلة للتكوين، ومشاركة الملفات عبر الروابط العامة، وتحميلات بالسحب والإفلات، ومحرر أكواد مدمج — كل ذلك دون الحاجة إلى عملاء SSH أو FTP.
استضافة File Browser ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية ملفاتك وتحت سيطرتك، ويتيح لك منح أعضاء الفريق أو العملاء بأمان الوصول إلى أدلة محددة دون الكشف عن بيانات اعتماد الخادم، ويتطلب الحد الأدنى من الموارد ليعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك الأخرى.
الميزات الرئيسية لـ File Browser
أذونات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات مستخدمين مع إمكانية وصول دقيقة إلى الدليل وأذونات قائمة على الأدوار، بحيث يرى كل شخص ويعدل فقط الملفات التي يحتاجها.
تحميلات السحب والإفلات
قم بتحميل ملفات فردية، أو ملفات متعددة، أو مجلدات كاملة مباشرة من المتصفح مع تتبع التقدم في الوقت الفعلي — لا يتطلب عميل FTP.
محرر أكواد مدمج
تعديل ملفات التكوين والبرامج النصية والملفات النصية مباشرة في المتصفح دون الحاجة للتبديل إلى جلسة SSH منفصلة أو محرر نصوص.
روابط المشاركة العامة
إنشاء روابط تنزيل قابلة للمشاركة للملفات أو المجلدات، مما يتيح لك إرسال المحتوى إلى مستلمين خارجيين دون منحهم إمكانية الوصول إلى الخادم.
إدارة الأرشيف
إنشاء واستخراج أرشيفات ZIP و TAR مباشرة عبر واجهة الويب، مما يبسط عمليات النقل الدفعي والنسخ الاحتياطي للملفات.
لماذا تشغّل File Browser على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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