خصم يصل إلى 69% على PdfDing

انشر PdfDing بتثبيت بنقرة واحدة.

مدير ملفات PDF مستضاف ذاتيًا مع عرض قائم على المتصفح، وتعليقات توضيحية، ومزامنة موضع القراءة عبر الأجهزة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر PdfDing بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ PdfDing

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام PdfDing

PdfDing هو مدير وعارض ملفات PDF ذاتي الاستضافة يتذكر موضع قراءتك عبر الأجهزة، بحيث يمكنك البدء بالقراءة على جهاز كمبيوتر مكتبي والمتابعة على الهاتف دون أن تفقد مكانك. يتم تنظيم الملفات في مساحات عمل ومجموعات مع وضع علامات متعددة المستويات، ووضع نجمة، وأرشفة. يتيح لك العارض المستند إلى المتصفح التعليق، والتظليل، وإضافة نص، والرسم، وتوقيع المستندات — مع تخزين جميع التعليقات التوضيحية على جانب الخادم ومزامنتها عبر كل جهاز.

استضافة PdfDing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية مكتبة مستنداتك: لا يتم تحميل أي ملفات إلى خدمة سحابية، ولا توجد تحليلات استخدام، وتحكم كامل في من يمكنه الوصول إلى مثيلك. تسجيل الدخول الموحد الاختياري (OIDC)، والمصادقة الثنائية، وعناصر التحكم في الوصول لكل رابط تجعلها عملية للاستخدام الشخصي وللفرق الصغيرة على حد سواء.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ PdfDing

مزامنة عبر الأجهزة

يتزامن موضع القراءة والتعليقات التوضيحية والتوقيعات الرقمية عبر جميع الأجهزة حتى لا تفقد مكانك أبدًا عند التبديل بين سطح المكتب والجوال.

التعليق والتحرير

أضف نصوصًا، وتمييزات، ورسومات، وتعليقات مباشرة في المتصفح — دون الحاجة إلى أداة خارجية — مع تخزين التعليقات التوضيحية على الخادم.

مجموعات والوسم

نظّم ملفات PDF في مساحات عمل ومجموعات باستخدام علامات متعددة المستويات، والتمييز بنجمة، والأرشفة لمكتبة شخصية أو جماعية منظمة.

التوقيعات الرقمية

وقّع المستندات في المتصفح وقم بمزامنة التوقيعات وحفظها عبر جميع أجهزتك دون تثبيت أي برنامج سطح مكتب.

SSO والمصادقة الثنائية

التكامل مع أي مزود OIDC لتسجيل الدخول الموحد، وتأمين الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية بمفتاح الأجهزة TOTP أو WebAuthn.

روابط قابلة للمشاركة

إنشاء روابط مشاركة محكمة الوصول مع رموز QR لملفات PDF الفردية، مما يسهل مشاركة المستندات دون منح وصول كامل للحساب.

لماذا تشغّل PdfDing على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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