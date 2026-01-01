انشر PdfDing بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير ملفات PDF مستضاف ذاتيًا مع عرض قائم على المتصفح، وتعليقات توضيحية، ومزامنة موضع القراءة عبر الأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PdfDing
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PdfDing
PdfDing هو مدير وعارض ملفات PDF ذاتي الاستضافة يتذكر موضع قراءتك عبر الأجهزة، بحيث يمكنك البدء بالقراءة على جهاز كمبيوتر مكتبي والمتابعة على الهاتف دون أن تفقد مكانك. يتم تنظيم الملفات في مساحات عمل ومجموعات مع وضع علامات متعددة المستويات، ووضع نجمة، وأرشفة. يتيح لك العارض المستند إلى المتصفح التعليق، والتظليل، وإضافة نص، والرسم، وتوقيع المستندات — مع تخزين جميع التعليقات التوضيحية على جانب الخادم ومزامنتها عبر كل جهاز.
استضافة PdfDing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية مكتبة مستنداتك: لا يتم تحميل أي ملفات إلى خدمة سحابية، ولا توجد تحليلات استخدام، وتحكم كامل في من يمكنه الوصول إلى مثيلك. تسجيل الدخول الموحد الاختياري (OIDC)، والمصادقة الثنائية، وعناصر التحكم في الوصول لكل رابط تجعلها عملية للاستخدام الشخصي وللفرق الصغيرة على حد سواء.
الميزات الرئيسية لـ PdfDing
مزامنة عبر الأجهزة
يتزامن موضع القراءة والتعليقات التوضيحية والتوقيعات الرقمية عبر جميع الأجهزة حتى لا تفقد مكانك أبدًا عند التبديل بين سطح المكتب والجوال.
التعليق والتحرير
أضف نصوصًا، وتمييزات، ورسومات، وتعليقات مباشرة في المتصفح — دون الحاجة إلى أداة خارجية — مع تخزين التعليقات التوضيحية على الخادم.
مجموعات والوسم
نظّم ملفات PDF في مساحات عمل ومجموعات باستخدام علامات متعددة المستويات، والتمييز بنجمة، والأرشفة لمكتبة شخصية أو جماعية منظمة.
التوقيعات الرقمية
وقّع المستندات في المتصفح وقم بمزامنة التوقيعات وحفظها عبر جميع أجهزتك دون تثبيت أي برنامج سطح مكتب.
SSO والمصادقة الثنائية
التكامل مع أي مزود OIDC لتسجيل الدخول الموحد، وتأمين الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية بمفتاح الأجهزة TOTP أو WebAuthn.
روابط قابلة للمشاركة
إنشاء روابط مشاركة محكمة الوصول مع رموز QR لملفات PDF الفردية، مما يسهل مشاركة المستندات دون منح وصول كامل للحساب.
لماذا تشغّل PdfDing على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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