PdfDing هو مدير وعارض ملفات PDF ذاتي الاستضافة يتذكر موضع قراءتك عبر الأجهزة، بحيث يمكنك البدء بالقراءة على جهاز كمبيوتر مكتبي والمتابعة على الهاتف دون أن تفقد مكانك. يتم تنظيم الملفات في مساحات عمل ومجموعات مع وضع علامات متعددة المستويات، ووضع نجمة، وأرشفة. يتيح لك العارض المستند إلى المتصفح التعليق، والتظليل، وإضافة نص، والرسم، وتوقيع المستندات — مع تخزين جميع التعليقات التوضيحية على جانب الخادم ومزامنتها عبر كل جهاز.

استضافة PdfDing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية مكتبة مستنداتك: لا يتم تحميل أي ملفات إلى خدمة سحابية، ولا توجد تحليلات استخدام، وتحكم كامل في من يمكنه الوصول إلى مثيلك. تسجيل الدخول الموحد الاختياري (OIDC)، والمصادقة الثنائية، وعناصر التحكم في الوصول لكل رابط تجعلها عملية للاستخدام الشخصي وللفرق الصغيرة على حد سواء.